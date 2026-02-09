Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UN PELIGRO LATENTE

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

La realidad muestra señales preocupantes, donde no solo el delito es un factor ponderable. También escalan los conflictos con golpes y armas y los ataques irracionales, que exponen a los vecinos a situaciones graves

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Pedradas irracionales, una muestra del peligro que se vive en la Ciudad. Reclaman urgentes medidas / EL DIA

9 de Febrero de 2026 | 03:11
Edición impresa

La violencia urbana se consolida como una sensación que atraviesa barrios y rutinas en la Ciudad, ya que a la luz de los acontecimientos que se repiten, el simple acto de salir a la calle, es sinónimo de peligro. Se trata de una realidad preocupante, donde el delito no es el único factor de ponderación. También escalan los conflictos vecinales o de tránsito con golpes y uso de armas (en las últimas horas hubo un herido) y la sinrazón de ciertos eventos, que exponen la ferocidad de conductas movilizadas simplemente en causar un daño por diversión. Por ejemplo, lanzar una piedra para probar puntería. Es por eso que nadie tiene indemnidad asegurada.

Ante ese contexto, se recomienda extremar recaudos para minimizar las chances de sufrir un disgusto. Igual nada parece alcanzar en la búsqueda de ese objetivo.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22.30, cuando un chofer de la línea Oeste fue atacado mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo. El episodio se registró en la esquina de 32 y 145, donde desde el exterior arrojaron una piedra que impactó en su cabeza.

Un video que se viralizó tras el hecho muestra al colectivo detenido, la presencia policial y a los pasajeros descendiendo sin poder continuar su viaje. Si bien no hubo heridos de gravedad, el ataque generó alarma por el riesgo extremo que implicó: el chofer conducía la unidad en plena circulación y con personas a bordo, por lo que el hecho pudo haber derivado en una tragedia.

Por si fuera poco, ayer se conoció que en la misma esquina un automovilista aseguró haber sufrido una agresión similar, apenas dos días antes.

Según relató, el jueves cerca de las 23.45, mientras circulaba por calle 32 desde 143 hacia 155, observó a tres jóvenes con una bicicleta dirigirse hacia unos baldíos ubicados en 32 y 145. Al pasar por la zona, una piedra impactó violentamente contra el vidrio del acompañante, que estalló por completo.

Por seguridad no se detuvo y continuó hasta su domicilio, donde constató que presentaba cortes superficiales. El denunciante sostuvo que, de haber llevado un acompañante, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

En medio de ese alarmante contexto, la escalada de violencia se repitió en otros barrios de la Ciudad.

En un hecho denunciado recientemente, un mecánico que posee un taller en calle 17 entre 80 y 81 relató una brutal agresión sufrida mientras trabajaba junto a su hermano.

Según la denuncia, un vecino, de 22 años, se presentó exigiendo que moviera una camioneta estacionada sobre la vereda. Minutos después regresó junto a su padre, ambos armados con fierros y una cadena.

El hombre mayor dañó los vidrios del vehículo y luego ambos se abalanzaron sobre el trabajador dentro del taller, provocándole golpes y destrozos, entre ellos la rotura de herramientas de trabajo.

La situación escaló aún más cuando, un rato después, regresaron en moto junto a otros sujetos y efectuaron disparos al aire.

“Uno de ellos ingresó al taller y realizó dos detonaciones con un arma de fuego, una de las cuales rozó el pie del denunciante. Al arribar la Policía, los agresores ya se habían retirado del lugar”, expresó un vocero del caso.

En Villa Alba, en tanto, la postal de violencia se completó en las primeras horas del domingo, cuando un joven de 20 años resultó herido de bala frente a su vivienda, en 614 entre 121 y 122.

Según informaron fuentes policiales, el joven llegó a la puerta de su casa a bordo de su motocicleta cuando un auto de color azul frenó de manera brusca.

De él descendió un hombre que, a los gritos, lo acusó de haber intentado robarle a su padre. Tras una breve discusión, el agresor gatilló un arma de fuego que no llegó a disparar. Segundos después, otro sujeto descendió del vehículo y efectuó un disparo que impactó en el glúteo derecho del joven.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar: uno de ellos lo hizo en el automóvil y el otro escapó en la motocicleta de la víctima, que fue sustraída. Ante la demora de la ambulancia, la madre del joven lo trasladó por sus propios medios al Hospital San Martín, donde recibió atención médica.

Hechos distintos, barrios distintos, pero una misma constante: violencia desmedida, armas presentes y reacciones irracionales.

En La Plata, la calle dejó de ser solo un espacio de tránsito para convertirse, cada vez más, en una ruleta rusa cotidiana.

