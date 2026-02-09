Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los puntos clave del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y las multas automáticas. Desde el Gobierno aseguran que se trata del "blanqueo popular permanente más grande de la historia”. Los detalles
Escuchar esta nota
A un mes de su aprobación en el Senado, se reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal. Este lunes se publicó el decreto reglamentario y se dieron los detalles sobre cómo se deben sacar los dólares del colchón, además de explicar los beneficios que otorga a los contribuyentes el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Si bien en los próximos días habría más normativas complementarias y se espera ver cuál es la reacción de las entidades privadas, lo cierto es que nuestro país deja atrás décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante que empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. Se trata de una política que expulsaba a la gente del sistema y después la trataba como "traidora a la patria", llegando al punto de pedir información por transacciones de 100 mil pesos y allanar arbolitos.
De esta forma, la Ley de Inocencia Fiscal "le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie", aseguran desde el Gobierno y agregaron que de ahora en adelante "lo tuyo es tuyo".
Este nuevo orden tiene tres elementos principales. El primer componente es el Régimen Simplificado de Ganancias.
Es una forma de tributar ganancias en la que ARCA no te va a pedir explicaciones por tu patrimonio ni tus gastos personales. Esto significa que adhiriéndote al régimen vas a poder regularizar tu ahorro que tenías afuera del sistema, y usarlo para lo que quieras. "No miramos para atrás, solo lo que factures de acá en adelante", sostienen.
Por ejemplo, un empresario pyme que pasó los últimos 10 años facturando la mitad en negro, ahora puede invertir ese ahorro en su negocio y volver a crecer y contratar. Otro caso podría ser que un padre va a poder cumplir el sueño de comprarle el primer departamento a su hija o bien, si una abuela dejó un ahorro, el nieto lo va a poder poner en un plazo fijo o en un pozo. "Tu herencia no puede ser un delito", sostienen.
LE PUEDE INTERESAR
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
LE PUEDE INTERESAR
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Esto va a generar un Blanqueo Popular Permanente. "El blanqueo más grande de la historia", tal como lo califican, para "compensar las décadas de persecución". Y va a implicar también una inyección de liquidez fenomenal a la economía.
El segundo elemento es que se va a blindar a los ahorristas de que puedan ser perseguidos por evasión.El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos.
También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Por ejemplo: esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029. Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe y listo.
Un tercer elemento es la modificación de los umbrales para el informe de los depósitos y transacciones bancarias. Por mucho tiempo el efectivo funcionó como una herramienta de protección patrimonial. AFIP revisaba todos tus gastos para perseguirte, mientras el contribuyente tenía que cuidarte tan solo para ir al supermercado.
"Ahora elevamos sustancialmente los umbrales para la generación de informes a ARCA para que la gente haga operaciones de hasta $10.000.000,00 al mes sin que el Estado se entere, ya sea en pesos o en dólares equivalentes", agregan sobre la normativa.
"Esto implica más comodidad para los contribuyentes, más actividad para los comercios y la posibilidad de hacer valer tus ahorros sin miedo", agregan, al tiempo que explican que "todo esto va a contribuir a que ARCA y UIF puedan concentrar sus esfuerzos en perseguir a los verdaderos criminales en vez de a los argentinos de a pie".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí