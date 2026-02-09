Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La caída del valor de la ropa se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei para defender la apertura comercial y la desregulación de importaciones. Sin embargo, detrás de ese alivio concreto para los consumidores emerge una contracara cada vez más visible: el sector textil, de confecciones, cuero y calzado es hoy el que más empleo formal perdió dentro de la industria y uno de los más golpeados de toda la economía.
El fenómeno reabre un debate estructural en la Argentina. De un lado, millones de consumidores que durante décadas pagaron indumentaria a precios superiores a los internacionales. Del otro, una cadena productiva con fuerte presencia territorial y alto uso de mano de obra, que enfrenta una combinación de demanda interna débil y competencia importada creciente.
Desde diciembre de 2023 la dinámica de precios cambió de manera abrupta. Tras una inflación de 211,4% en 2023, 2025 cerró con una suba del 31,5%, el registro anual más bajo en ocho años. En ese proceso de desaceleración, indumentaria y calzado fueron protagonistas.
Un informe de la consultora Analytica indica que desde noviembre de 2023 los precios del rubro aumentaron 149,4%, muy por debajo de la inflación general acumulada (259,4%). En términos relativos, la ropa se abarató 30,6% frente al promedio de la economía y alcanzó su nivel más bajo desde 2016.
Aunque representa apenas el 9,9% del índice de precios al consumidor, el sector contribuyó de forma significativa a la desaceleración inflacionaria, a diferencia de los servicios —menos expuestos a la competencia externa— que mantuvieron mayor rigidez.
El impacto también se refleja en el poder adquisitivo: medido en dólares oficiales, el precio de un jean de primera marca cayó 39% desde fines de 2023. Con el salario promedio del sector privado formal hoy se pueden comprar 13 jeans, frente a 9 a fines de ese año.
LE PUEDE INTERESAR
Acusan al Gobierno de querer destruir la industria
LE PUEDE INTERESAR
La industria pide eliminar distorsiones internas
La mejora para los consumidores coincide con un deterioro acelerado del mercado laboral del sector. Según un relevamiento de Econviews basado en datos del SIPA, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 empleos registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado. La caída del 15,1% es la más profunda dentro de la industria.
En paralelo se redujo el entramado productivo. La Fundación Pro Tejer registró el cierre de 558 establecimientos en ese período, una contracción del 9%, con impacto especialmente fuerte en indumentaria y calzado. Se trata además de una actividad con altos niveles de informalidad —alrededor del 72% en confecciones—, por lo que la pérdida total de puestos sería mayor.
Buena parte de los empleos que desaparecieron del registro formal se desplazaron hacia el cuentapropismo y la informalidad, generando un mercado más fragmentado y precario.
Los datos productivos refuerzan el cuadro crítico. Según el Índice de Producción Industrial del Indec, el sector textil fue el más afectado de 2025, con una caída acumulada del 5,7%. Aunque hubo repuntes puntuales, los niveles siguen muy deprimidos.
Analytica estima que la producción está 18,5% por debajo de diciembre de 2024 en confecciones y calzado y 31,2% por debajo en productos textiles. Frente a noviembre de 2023, el retroceso alcanza 47,6% en textiles y 19,3% en confecciones.
La utilización de la capacidad instalada sintetiza el deterioro: los productos textiles operaron en noviembre al 29%, el nivel más bajo de la serie histórica, salvo los meses más críticos de la pandemia.
El avance importador aparece como un factor decisivo. En 2025 las compras externas crecieron 97,3% interanual en indumentaria, 121,2% en textiles y 25,2% en calzado. Las importaciones de ropa alcanzaron US$681 millones, récord histórico en moneda constante. A esto se sumó el crecimiento explosivo del canal courier, con un salto del 274%, impulsado por plataformas internacionales.
Un estudio de la consultora Equilibra señala que la mayoría de los sectores que más cayeron en producción son los que compiten directamente con importaciones. En 16 de los 20 sectores industriales que se contrajeron, la producción local perdió participación frente a bienes externos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí