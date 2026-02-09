Boca vs Vélez.- Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Xeneize

6

IKER ZUFIAURRE

Ingresó en el segundo tiempo en lugar de Gelini. Tras la salida de Miguel Merentiel se volcó más cerca del área. Fue el único que intentó desnivelar y desequilibrar con pases punzantes. Además, cuando nadie se animaba a probar desde media distancia, sacó un zapatazo desde afuera del área y clavó la pelota en el ángulo para el descuento de Boca.

3

NOCHE NEGRA PARA BIANCO POR LA BANDA IZQUIERDA

Sufrió demasiado en los ataques por su banda. Los goles de Vélez llegaron por el sector izquierdo donde perdió la marca. En cuanto a su labor ofensiva, tuvo poca presencia y no se destacó.

5

ARBITRAJE SIN SOBRESALTOS DE ARASA EN LINIERS

Nazareno Araza llevó el partido a rienda corta. Mantuvo el juego controlado con buena gestión de juego. De buena presencia, pero pasó desapercibido, ya que el juego no sufrió incidencias.

------------------------------

Agustín Marchesín (5)

No tuvo trabajo en el primer tiempo. Aunque en la segunda mitad no respondió ante los disparos del Fortín. En el segundo gol tuvo una mayor responsabilidad.

Juan Barinaga (4)

Tuvo un primer tiempo irregular. Los centros y disparos que efectuó siempre golpearon en un rival. Salió con una molestia.

Lautaro Di Lollo (5)

No fue de sus mejores partidos, en algunas pelotas paradas perdió la marca. Hasta ese momento venía haciendo un papel irregular, pero esos ataques lo condicionaron.

Ayrton Costa (5)

Buenas apariciones en ataque como de costumbre. Pero falló en la marca. Ambos goles terminaron por su sector.

Lautaro Blanco (3)

De primer tiempo irregular. Lo repitió en el complemento, lo atacaron continuamente. No llegó a cortar en los goles de Vélez.

Santiago Ascacibar (5)

Jugó con pelotas laterales, sin romper líneas, ni fue el eje en mitad de cancha. Tuvo una leve mejoría en el complemento.

Leandro Paredes (6)

No le dio altura a la pelota parada. Buena conducción cuando se propuso jugar por lo bajo.

Milton Delgado (5)

Se encargó de la recuperación en mitad de cancha, algunas veces llegó a destiempo. En los goles del rival falló en el retroceso.

Gonzalo Gelini (5)

Tuvo buenas corridas por la banda, aunque falló en el toque final. Propuso algo distinto pero efímero.

Miguel Merentiel (5)

No gravitó, pisó pocas veces el área. Aunque sus compañeros no lo abastecieron de balones al área.

Kevin Zenón (5)

Jugó por la banda izquierda inclinándose al centro. Tampoco tuvo una de sus mejores actuaciones.

INGRESARON

Iker Zufiaurre (6)

Tuvo algunos chispazos, con la salida de Merentiel se volcó al área. Fue el único que remató al arco y metió un zapatazo.

Ángel Romero (5)

No entró en el ritmo de juego, tuvo algunas corridas pero no prosperaron.

Marcelo Weigandt (5)

Tuvo un ingreso imprevisto, tras la molestia de Barinaga.

Tomás Aranda (5)

Entró en el momento más caliente del partido, con el resultado en contra.