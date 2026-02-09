Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA

La Justicia en lo Penal Económico avanza en el análisis de documentación bancaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida y el no pago de impuestos y aportes previsionales. Fuentes judiciales describieron el material incorporado al expediente como una “pila de documentación”.

El expediente está a cargo del juez Diego Amarante y del fiscal Claudio Navas Rial. En la causa se encuentran imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo. Tapia solicitó su sobreseimiento, planteo que aún debe resolverse.

Mientras se tramita ese pedido, el juzgado analiza información remitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que presentó la denuncia que dio origen a la causa, además de datos aportados por entidades públicas y privadas.

Entre las medidas de prueba, el juez solicitó al banco Credicoop —donde la AFA posee la mayor parte de sus cuentas— el detalle de todos los movimientos financieros de la entidad. La documentación incluye registros de cuentas corrientes y plazos fijos.

Según indicaron fuentes del caso, de los informes surge que la AFA mantenía cuentas con saldos por alrededor de 8.000 millones de pesos y depósitos a plazo fijo en dólares, con un nivel de actividad elevado.

La pesquisa no se centra en el destino de esos fondos, sino en determinar si la AFA contaba con disponibilidad económica al momento de afrontar obligaciones impositivas y previsionales. La hipótesis bajo análisis es que la entidad habría tenido recursos suficientes cuando debía realizar esos pagos.

El banco Credicoop también fue requerido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien investiga movimientos de la AFA en el exterior vinculados a un contrato con la empresa TourProdEnter LLC. En ese expediente se pidió el detalle de todas las cuentas a nombre de la asociación desde 2021, incluyendo titulares, apoderados y movimientos.

La investigación se inició en diciembre pasado a partir de dos denuncias presentadas por ARCA. Según el organismo, la AFA habría incumplido pagos por unos 19.000 millones de pesos correspondientes a IVA, Ganancias y aportes previsionales de distintos períodos de 2024 y 2025.

Tras la apertura formal del expediente, el fiscal imputó a los directivos por el delito de retención indebida de aportes, y el juez aceptó a ARCA como querellante.

Tapia y la AFA son representados por los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, quienes solicitaron el cierre de la causa. La defensa argumentó que resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía suspendieron las ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que encuadra la AFA.

Según ese planteo, si el organismo recaudador no podía ejecutar las deudas, tampoco podía exigir su pago, por lo que no existiría delito.

También señalaron que, pese a la denuncia penal, ARCA no inició la ejecución fiscal de la supuesta deuda.

El fiscal pidió como medida previa consultar a ARCA si esas resoluciones suspendían también los vencimientos de las obligaciones. De acuerdo con fuentes judiciales, la respuesta del organismo fue que los vencimientos no estaban suspendidos.

Tras el dictamen del fiscal y la opinión de ARCA como querellante, el juez quedará en condiciones de resolver el pedido de sobreseimiento.