VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo

Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
VIDEO. Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Jeffrey Epstein, la trama oculta de los lazos del financista pedófilo con la Argentina
Trump no quiere pedir perdón y crece el escándalo por el video de los Obama como monos
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes? Escándalo en los juegos olímpicos de invierno
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un episodio de grave imprudencia vial se registró sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de la localidad bonaerense de General Madariaga, cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires interceptaron una combi Mercedes Benz conducida por un hombre oriundo de Moreno, que circulaba con una menor de edad en brazos.
Según informó la cartera que dirige Martín Marinucci, el hecho se produjo durante una recorrida preventiva en el marco del Operativo de Sol a Sol, destinado a reforzar los controles en rutas bonaerenses.
Tras detener la marcha del vehículo en la banquina, el personal de Seguridad Vial constató que el conductor llevaba a un bebé sentado sobre su falda, una infracción considerada de alto riesgo para la integridad de la menor, así como para la seguridad del propio conductor y de terceros.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes procedieron a labrar el acta correspondiente por transportar a un menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios, la famosa sillita adaptable para la seguridad de los niños dentro de un vehículo, una exigencia central de la normativa vial vigente.
En ese momento, tanto el conductor como su acompañante comenzaron a agredir verbalmente al personal de seguridad vial y, e n una escalada de violencia, golpearon el móvil oficial del Ministerio. La tensión obligó a los agentes a resguardarse en el interior del vehículo.
Según detalló el organismo bonaerense, el nivel de locura no terminó en esas agresiones: el conductor en infracción subió nuevamente a su vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial, generando una situación que requirió la intervención de la Policía.
LE PUEDE INTERESAR
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
LE PUEDE INTERESAR
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
El sujeto fue aprehendido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.
PONER EN RIESGO A UN MENOR ES UNA FALTA GRAVE 🚘🚫— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) February 6, 2026
En la Ruta Provincial 56, durante un control preventivo, se detectó a un conductor que trasladaba a un menor de edad en brazos, una conducta de alto riesgo para su integridad y la de terceros.
Durante el procedimiento, el… pic.twitter.com/0GcUdA8mta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí