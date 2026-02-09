Otro grave accidente en moto en La Plata: chocaron contra un poste y sufrieron fracturas

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
En medio de una triste estadística de 2026 de víctimas fatales en accidentes en los que están involucrados motociclistas, en las últimas horas se registró un nuevo episodio que de milagro no terminó engrosando la lista de tragedias Un violento accidente de tránsito ocurrido en Ringuelet dejó como saldo a dos jóvenes con lesiones de gravedad, luego de que la moto en la que circulaban impactara contra un poste de alumbrado público. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona.
El siniestro se produjo en 31, entre 525 y 526, cuando el rodado de 110cc era conducido por un joven de 19 años que viajaba acompañado por una mujer de 23. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control y terminó colisionando de manera violenta contra la estructura de iluminación.
A raíz del impacto, el motociclista sufrió graves lesiones en la cabeza, incluyendo un hematoma, fractura del hueso temporal y de otros huesos del rostro, además de lesiones en los pulmones. Debido a la complejidad del cuadro, se informó que deberá ser intervenido quirúrgicamente.
Su acompañante, en tanto, resultó con fracturas óseas en el rostro y una fractura en uno de sus brazos, por lo que también quedó internada bajo observación médica.
Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambos heridos al Hospital de Romero, donde permanecen recibiendo atención especializada. En el lugar del accidente se procedió al secuestro del motovehículo involucrado y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la fiscalía interviniente, que dispuso las diligencias de rigor mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.
