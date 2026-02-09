Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos

Otro paso en falso de Boca. Otra vez una actuación flojísima de visitante. Otra vez dos goles en pocos minutos lo sacaron de la escena. Otra vez perdió en el torneo donde todavía no logra mostrar nada bueno. Esta vez cayó 2-1 contra Vélez y está obligado a mejorar rápidamente si es que quiere ser candidato real a pelear, no solo el torneo (que le puede alcanzar con poco) sino la Copa Libertadores.

En el primer tiempo no pasó nada de nada. Boca insinuó con las corridas de Barinaga, las ganas de Miguel Merentiel y con los pases de Leandro Paredes. Pero no tuvo sorpresa y por eso no generó una sola situación de gol en 45 minutos. Ni una, salvo un desvío de Ayrton Costa a un centro del exBelgrano por derecha. Muy poco para lo que se le exige a un equipo grande del fútbol argentino que se armó como para pelear en todos los frentes.

¿Santiago Ascacibar? Jugó como interior por derecha y siempre estuvo en posición de recepción de pelota en ofensiva y pisó el área un par de veces. Pero no tuvo en ese primer tiempo la pelota justa como para probar al arco de Álvaro Montero, el sorpresivo reemplazante de Marchiori.

Vélez, con las ganas de su mediocampo, con Lanzini inspirado y con confianza, más un inquietante Matías Pellegrini fue más peligroso que el Xeneize. Sin superarlo, al menos pisó fuerte en el área rival y siempre se mostró más cerca del gol. Pero tampoco, al igual que Boca, pudo generar una aproximación de riesgo hasta el arco de Agustín Marchesín, que no fue exigido.

Para jugar el segundo tiempo Claudio Úbeda buscó pibe por pibe: adentro Iker Zufiaurre por el Eléctrico Gellini. Pero no se modificó ni el esquema ni la firma de juego. El partido siguió por el mismo camino y con la tónica del primer tiempo.

A Boca le costó tanto que no sorprendió que a los 17 minutos el local se pusiera en ventaja con un gol de cabeza de Matías Pellegrini, otra vez convirtiéndole a Boca. La pelota se movió de izquierda a derecha y el chileno Valdez tiró el centro para que el “9” marcara de cabeza ganándole a Ayrton Costa.

El gol de Zufiaurre en el último minuto le dio más esperanza que realidad

Dos minutos después el de Magdalena volvió a anotar, en jugada de contragolpe que otra vez manejó el Mago Valdez: el “10” le dio el pase al exEstudiantes que en una ráfaga se puso 2-0 para el delirio de sus hinchas. Otra vez Boca, como en La Plata, en un abrir y cerrar de ojos se fue del partido: un equipo frágil que no muestra nada de nada.

El partido fue casi un calco al jugado hace 10 días en La Plata ante Estudiantes. En una ráfaga las pocas ambiciones del equipo se derrumbaron como un castillo de cristal. Después con los cambios y el cansancio del rival lógicamente que se jugó otro partido, pero de ninguna manera ese final o esos pasajes pueden conformar a un equipo como Boca, que tendrá una semana de tensiones por delante porque el juego no aparece de ninguna manera y no se le ve nada bueno a un compendio de jugadores de renombre tirados adentro de una cancha.

Vélez retrocedió unos metros, el Mellizo metió mano al banco y trató de planchar el partido. Aun siendo un poco más equilibrado siempre mostró mejor al local, al menos con una idea de juego, con un plan y con jugadores que sienten lo que están desarrollando. Boca fue todo lo contrario y a esta altura no parece que puede mejorar con Edwuin Cetré, Merentiel, Edinson Cavani o los que todavía no están jugando. A este equipo le falta mucho trabajo.

En esos últimos 15 minutos el Fortín pudo liquidar el partido para transformar la victoria en goleada. Fue egoísta Pellegrini y le pifió a la pelota Godoy adentro del área. Fue más Vélez, mucho más que un rival que sólo esperó que pasaran los minutos para irse de la cancha para no pasar un papelón. Pero lo que entienden algo de fútbol saben que el papelón lo está pasando partido a partido y hace mucho. ¿Cuándo fue la última vez que Boca mostró un nivel convincente en alguna racha de partidos?

El gol del pibe Zufiaurre en el minuto 45 fue de otro partido. No lo merecía pero fue una caricia para el juvenil, el único que se animó a patear el arco y tuvo premio. Poco para un equipo con tantas presiones y pretensiones.

ESPERA POR EDWUIN CETRÉ Y ¿PLANTEL COMPLETO?

Boca cerró anoche, de palabra (ver página 6) el arribo de Edwuin Cetré, que se irá de Estudiantes al Xeneize. Boca tiene un cupo por la lesión de Sebastián Battaglia pero no se descarta que tenga uno más si se desprende de un futbolista. El equipo pide a gritos un delantero de área.

SEGUNDA Derrota consecutiova de Boca en condición de visitante. Antes ante Estudiantes y anoche contra Vélez. Un mal del pasado que se vuelve a instalar en el presente. Derrota consecutiova de Boca en condición de visitante. Antes ante Estudiantes y anoche contra Vélez. Un mal del pasado que se vuelve a instalar en el presente.