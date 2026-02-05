El Tren Roca no llegará a La Plata este domingo por tareas de renovación de vías

Los familiares de Rocío Alvarito se movilizan en La Plata y piden justicia por la joven que murió al caer del balcón
Además, anunciaron que los trabajos continuarán durante los feriados de carnaval. En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas
Esta tarde, Trenes Argentinos informó que los trenes del ramal que une Constitución con La Plata circularán con recorrido limitado este domingo 8 de febrero. De esa manera, prestará servicio entre la terminal porteña y Berazategui, debido a trabajos de renovación de vías que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.
La misma modalidad aplicará durante el fin de semana y los feriados de carnaval, donde el domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero los trenes circularán entre Constitución y Berazategui.
Los trabajos se ejecutarán en la zona de vías de la Estación Hudson, donde se llevará adelante una renovación estructural de la infraestructura de vía, mediante el uso de maquinaria pesada, trenes de trabajo y equipos de nivelación y alineación. Los trabajos contemplan el recambio de tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes de madera por hormigón, y la colocación de fijaciones y piedra balasto.
La afectación se produce por la necesidad de cortar el sistema de alimentación aérea eléctrica para realizar estos trabajos de manera segura.
Esta obra forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para todo el ramal La Plata, destinado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional en ese tramo. Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata.
