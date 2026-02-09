De La Plata a Tokio: Santiago Motorizado cantará por primera vez en Japón

Santiago Motorizado, líder de El Mató a un Policía Motorizado, llevará su música a Japón en el marco de su gira 2026, con lo que marcará un hito en su carrera: su primer concierto en solitario en ese país. La presentación será el miércoles 22 de abril en Tokio, en el Shibuya CLUB CRAWL Net Tokyo, un espacio que promete una experiencia cercana y envolvente para el público.

A diferencia de los shows eléctricos y expansivos junto a su banda, este recital se perfila como un encuentro tranquilo e íntimo, donde el foco estará puesto en la canción, la letra y la atmósfera. También estará el día 24 en Osaka.

La propuesta, según cuentan desde Japón, busca resaltar el costado más personal de Santiago Motorizado, con arreglos cuidados y un clima que invita a escuchar con atención, a dejarse llevar por las emociones y a compartir un momento único en un contexto cultural distinto, pero atravesado por la misma sensibilidad musical.

Como telonera se presentará Priscila Rauto (cantante, tecladista y fundadora de la banda platense "Las Bermudas"), sumando su impronta a una noche que promete ser especial para quienes descubran su obra en vivo por primera vez en Japón.