Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Luego de 18 años, el intendente, Julio Alak, retomará la conducción del PJ La Plata, con una lista de unidad que fue presentada ayer y que contempla a todas las corrientes internas del peronismo local. Lo hará formalmente el 15 de marzo, cuando, además, reasuma su cargo de primer consejero provincial del partido.

De este modo, al igual que a nivel provincial, la agrupación kirchnerista La Cámpora dejará la conducción del partido local, que ocupaba su hasta ahora presidente, el diputado Ariel Archanco, aunque varios de los dirigentes de ese espacio ocuparán distintos cargos, del mismo modo que otras líneas internas del peronismo platense.

La lista que se acordó ayer, fecha límite para su presentación ante las autoridades de la junta partidaria, lo lleva a Alak como presidente, un lugar que el jefe comunal ocupó hasta 2008, poco después de haber terminado su último mandato al frente de la Municipalidad.

Y lleva el nombre de “Unidad peronista” remarcando la intensión de todos los sectores que la integran, de recomponer el peronismo en la Ciudad de cara a las próximas elecciones. El esquema de consenso se asemeja al criterio del alcalde en la diagramación de su gabinete, integrado por funcionarios de todos los espacios que compitieron en las primarias del peronismo para la intendencia local en 2023.

La cabeza completa de la nómina platense es pura: al cargo de presidente de Alak lo secunda como candidato a Vice el jefe de Gabinete del Municipio y mano derecha del Intendente, Carlos Bonicatto.

En tanto, las 16 secretarías que tiene el partido de la calle 54 serán ocupadas por dirigentes del alakismo y de distintas vertientes del peronismo, como La Cámpora, el bruerismo y el sindicalismo entre otros espacios. Según pudo saber EL DIA, el criterio fijado para consesuar estos nombres fue el requisito de que no se encuentren ocupando cargos electivos, como el de diputado o concejal.

De este modo, fue propuesto para la Secretaría General del partido al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo “Nano” Cara; y para secretario de Organización, al secretario general de la Municipalidad, Norberto “Chucho” Gómez ; y la integrante del Consejo de la Magistratura Ana Laura Ramos, para la secretaría de Técnicos y Profesionales. El titular de Loterías de la Provincia, Gonzalo Atanasof, en tanto, fue propuesto secretario de Formación; y Lidia Fernández, cercana a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, como titular de la secretaría de la Mujer, todos del riñón alakista.

En el caso de La Cámpora, se propusieron dirigentes para cuatro secretarías. Son Josefina Vázquez, para la Administrativa y Actas; Camila Zambaglione, para Cultura y Comunicación; Tomás Fernández Cane, para la secretaría de Juventud; y Emilia Eizdenmi, para la de Derechos Humanos.

La lista se completa con la dirigente de la CGT Nancy Riquelme, para la secretaría Gremial; Nicano Martínez, para la secretaría de Finanzas; Jonatan Mastrangelo, para Relaciones Públicas; y la dirigente del ala de Victoria Tolosa Paz, Vanesa Cortijo, para Desarrollo Humano.

LOS VOCALES

La lista de vocales titulares, en tanto, se integra por Cecilia Gómez Miranda, Roxana Palmitesta, de la agrupación del concejal Pablo Elías; Carolina Acosta; Isidro Lescano; Claudia Branchi; Analía Capo; Valeria López y Patricia Amoretti.

Según la nómina provisoria, que aún podía sufrir alguna variación al cierre de esta edición, los vocales suplentes propuestos son: Aylén Aristegui; Cristian Contreras; Manuel Rodríguez; Luis Nichi; Juan Ramón Carbone; Marisol Rodríguez; Carlos Rioja; Romina Palmieri; y Marianela Curima.

Como se indicó, además de presidente, Alak será el primer consejero provincial por La Plata del PJ bonaerense, seguido por dos camporistas: la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el diputado provincial Ariel Archanco.

El kicillofista Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, va en cuarto lugar, mientras que el exdiputado y exconcejal Gabriel Bruera, hermano del exintendente, ocupa el quinto puesto, seguido de Violeta Sbatella, cercana a Saintout.

PARA EL CONGRESO PROVINCIAL

Como viene publicando este diario, el acuerdo al que arribó el PJ bonaerense coloca al gobernador, Axel Kicillof, como el futuro presidente del partido a nivel provincial y a la vicegobernadora, Verónica Magario, como número dos. En ese acuerdo, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, será el presidente del Congreso Provincial, un órgano de alta relevancia dentro del partido.

La lista de congresales del PJ de La Plata está integrada por 34 miembros, siendo Kirchner quien la encabeza. Es que, como se sabe, el diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner tiene domicilio en nuestra ciudad.

El segundo congresal es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, seguido por la secretaria de Producción de la Municipalidad, la Mercedes Lagioiosa, y el secretario de Ambiente municipal, el bruerrista Guillermo Escudero.

A la lista la completan los siguientes dirigentes de La Plata: Claudio Americe; Luz Jaureguiberry; Pablo Fernández; Lescano Jorge; Florencia Espinoza; Javier García; Alejandro Simonte; Soledad Del Cueto; Alberto Delgado; Santiago Martorelli; Viviana Doba; Patricio Villegas; Emiliano Leyton; María Eugenia Cruz; Omar Pas; Marcelo Iafolla; Lucio Denapole; Enrique Rebon; Sofía Pacheco; Leandro de Souza; Marina Ocampo; Pablo Márquez; Eliana Carreras; Liliana Vallejos; Eduardo Mandes; Héctor Ortiz; Adriana Gobbi; Carlos de Rose; Carola Corra y Pablo González.