Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Intendente presidirá el partido local luego de 18 años, con una nómina que contempla a todas las corrientes internas
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Luego de 18 años, el intendente, Julio Alak, retomará la conducción del PJ La Plata, con una lista de unidad que fue presentada ayer y que contempla a todas las corrientes internas del peronismo local. Lo hará formalmente el 15 de marzo, cuando, además, reasuma su cargo de primer consejero provincial del partido.
De este modo, al igual que a nivel provincial, la agrupación kirchnerista La Cámpora dejará la conducción del partido local, que ocupaba su hasta ahora presidente, el diputado Ariel Archanco, aunque varios de los dirigentes de ese espacio ocuparán distintos cargos, del mismo modo que otras líneas internas del peronismo platense.
La lista que se acordó ayer, fecha límite para su presentación ante las autoridades de la junta partidaria, lo lleva a Alak como presidente, un lugar que el jefe comunal ocupó hasta 2008, poco después de haber terminado su último mandato al frente de la Municipalidad.
Y lleva el nombre de “Unidad peronista” remarcando la intensión de todos los sectores que la integran, de recomponer el peronismo en la Ciudad de cara a las próximas elecciones. El esquema de consenso se asemeja al criterio del alcalde en la diagramación de su gabinete, integrado por funcionarios de todos los espacios que compitieron en las primarias del peronismo para la intendencia local en 2023.
La cabeza completa de la nómina platense es pura: al cargo de presidente de Alak lo secunda como candidato a Vice el jefe de Gabinete del Municipio y mano derecha del Intendente, Carlos Bonicatto.
En tanto, las 16 secretarías que tiene el partido de la calle 54 serán ocupadas por dirigentes del alakismo y de distintas vertientes del peronismo, como La Cámpora, el bruerismo y el sindicalismo entre otros espacios. Según pudo saber EL DIA, el criterio fijado para consesuar estos nombres fue el requisito de que no se encuentren ocupando cargos electivos, como el de diputado o concejal.
LE PUEDE INTERESAR
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
LE PUEDE INTERESAR
Acusan al Gobierno de querer destruir la industria
De este modo, fue propuesto para la Secretaría General del partido al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo “Nano” Cara; y para secretario de Organización, al secretario general de la Municipalidad, Norberto “Chucho” Gómez ; y la integrante del Consejo de la Magistratura Ana Laura Ramos, para la secretaría de Técnicos y Profesionales. El titular de Loterías de la Provincia, Gonzalo Atanasof, en tanto, fue propuesto secretario de Formación; y Lidia Fernández, cercana a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, como titular de la secretaría de la Mujer, todos del riñón alakista.
En el caso de La Cámpora, se propusieron dirigentes para cuatro secretarías. Son Josefina Vázquez, para la Administrativa y Actas; Camila Zambaglione, para Cultura y Comunicación; Tomás Fernández Cane, para la secretaría de Juventud; y Emilia Eizdenmi, para la de Derechos Humanos.
La lista se completa con la dirigente de la CGT Nancy Riquelme, para la secretaría Gremial; Nicano Martínez, para la secretaría de Finanzas; Jonatan Mastrangelo, para Relaciones Públicas; y la dirigente del ala de Victoria Tolosa Paz, Vanesa Cortijo, para Desarrollo Humano.
La lista de vocales titulares, en tanto, se integra por Cecilia Gómez Miranda, Roxana Palmitesta, de la agrupación del concejal Pablo Elías; Carolina Acosta; Isidro Lescano; Claudia Branchi; Analía Capo; Valeria López y Patricia Amoretti.
Según la nómina provisoria, que aún podía sufrir alguna variación al cierre de esta edición, los vocales suplentes propuestos son: Aylén Aristegui; Cristian Contreras; Manuel Rodríguez; Luis Nichi; Juan Ramón Carbone; Marisol Rodríguez; Carlos Rioja; Romina Palmieri; y Marianela Curima.
Como se indicó, además de presidente, Alak será el primer consejero provincial por La Plata del PJ bonaerense, seguido por dos camporistas: la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el diputado provincial Ariel Archanco.
El kicillofista Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, va en cuarto lugar, mientras que el exdiputado y exconcejal Gabriel Bruera, hermano del exintendente, ocupa el quinto puesto, seguido de Violeta Sbatella, cercana a Saintout.
Como viene publicando este diario, el acuerdo al que arribó el PJ bonaerense coloca al gobernador, Axel Kicillof, como el futuro presidente del partido a nivel provincial y a la vicegobernadora, Verónica Magario, como número dos. En ese acuerdo, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, será el presidente del Congreso Provincial, un órgano de alta relevancia dentro del partido.
La lista de congresales del PJ de La Plata está integrada por 34 miembros, siendo Kirchner quien la encabeza. Es que, como se sabe, el diputado nacional e hijo de la expresidenta Cristina Kirchner tiene domicilio en nuestra ciudad.
El segundo congresal es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, seguido por la secretaria de Producción de la Municipalidad, la Mercedes Lagioiosa, y el secretario de Ambiente municipal, el bruerrista Guillermo Escudero.
A la lista la completan los siguientes dirigentes de La Plata: Claudio Americe; Luz Jaureguiberry; Pablo Fernández; Lescano Jorge; Florencia Espinoza; Javier García; Alejandro Simonte; Soledad Del Cueto; Alberto Delgado; Santiago Martorelli; Viviana Doba; Patricio Villegas; Emiliano Leyton; María Eugenia Cruz; Omar Pas; Marcelo Iafolla; Lucio Denapole; Enrique Rebon; Sofía Pacheco; Leandro de Souza; Marina Ocampo; Pablo Márquez; Eliana Carreras; Liliana Vallejos; Eduardo Mandes; Héctor Ortiz; Adriana Gobbi; Carlos de Rose; Carola Corra y Pablo González.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí