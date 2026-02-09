Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Política y Economía |Se anunció hoy

Pedro Lines fue oficializado como nuevo director del INDEC

Pedro Lines fue oficializado como nuevo director del INDEC
9 de Febrero de 2026 | 08:55

Escuchar esta nota

El Gobierno formalizó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el nombramiento de Pedro Lines en su reemplazo, mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial.

En primera instancia, en el texto oficial firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se acepta a partir del 2 de febrero de 2026, la renuncia presentada por el licenciado en Economía Marco Lavagna al cargo de Director del INDEC.

La salida del funcionario, que estuvo seis años a cargo del organismo, se dio en medio de la polémica por la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero y fue pospuesta sin fecha.

Lavagna había asumido en la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificado en el comienzo de la gestión libertaria. Ante su dimisión, en el decreto se agradeció “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

Al mismo tiempo, se designó a partir del 4 de febrero de 2026, en el cargo de Director del INDEC al licenciado en Economía Pedro Ignacio Lines, quien se desempeñaba como segundo de Lavagna en la función técnica.

¿Quién es?

 

LE PUEDE INTERESAR

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

LE PUEDE INTERESAR

Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Últimas noticias de Política y Economía

Desde ARBA aseguran que “los multimillonarios pagan menos impuestos que quienes ganan mucho menos"

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral

Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Deportes
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize
Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón
Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV
Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV
Policiales
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Mataron a un hombre a la salida de un boliche
El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva
En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
Espectáculos
Uno por uno, los invitados sorpresa de Bad Bunny en el Super Bowl
"Repugnante" y "terrible": la furia de Donald Trump contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
El conejo malo cobró cero dólares, pero podría ganar muchos millones
“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua
Información General
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla