Pedro Lines fue oficializado como nuevo director del INDEC

El Gobierno formalizó este lunes la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el nombramiento de Pedro Lines en su reemplazo, mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial.
En primera instancia, en el texto oficial firmado por el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se acepta a partir del 2 de febrero de 2026, la renuncia presentada por el licenciado en Economía Marco Lavagna al cargo de Director del INDEC.
La salida del funcionario, que estuvo seis años a cargo del organismo, se dio en medio de la polémica por la aplicación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendría que haberse comenzado a aplicar en enero y fue pospuesta sin fecha.
Lavagna había asumido en la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificado en el comienzo de la gestión libertaria. Ante su dimisión, en el decreto se agradeció “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".
Al mismo tiempo, se designó a partir del 4 de febrero de 2026, en el cargo de Director del INDEC al licenciado en Economía Pedro Ignacio Lines, quien se desempeñaba como segundo de Lavagna en la función técnica.
Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.
Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.
De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).
Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.
Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.
También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.
Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.
Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.
