Asumió la nueva comisión directiva de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires

Asumió la nueva comisión directiva de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires

9 de Febrero de 2026 | 09:40
9 de Febrero de 2026 | 09:40

Escuchar esta nota

Asumió la nueva comisión directiva de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. El acto tuvo lugar el pasado viernes y así quedó compuesta la nómina para el periodo 2026–2030:

Presidenta
CLAUDIA EDITH BALDONI

Vicepresidente
GUSTAVO RODRÍGUEZ 

Secretaria General
ÁNGELA MALDONADO 

Tesorero
JERÓNIMO CERDA 

Vocal 1
LEXIA ENCALADA 

Vocal 2 
ROXANA CESARONI

Vocal suplente
MARIA MERCEDES GALLARDO FERNANDEZ

Revisores de cuentas
MARINA BUZANCA 
MANUEL MORENO 

Revisor de cuenta suplente 
 MARÍA C.PREZIUSO

Tribunal de disciplina 
JOSÉ LUIS FRASSINETTI
MARÍA DEL CARMEN MALDONADO
MARIANA ETHEL MOSCOSO

Tribunos de Honor
JUAN JOSÉ TERRY 
ROSA LETICIA ORCHUELO 
CARLOS RAÚL RISSO

