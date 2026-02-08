Vuelven a aumentar las carnes en La Plata: por qué habrá nuevos precios este lunes

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
La semana comienza con malas noticias para el bolsillo de los platenses: este lunes, el precio de la carne vuelve a subir y el impacto se sentirá en las carnicerías. Tras un 2025 con incrementos muy por encima de la inflación, carniceros locales indicaron que actualmente todos los cortes más populares superan los $20.000, valor que hace que los consumidores se encuentran más cautelosos y que los comerciantes ajusten sus márgenes de ganancia para sostener las ventas.
Detrás de las subas también aparece un factor estructural: la producción ganadera argentina lleva años prácticamente estancada, mientras crece la demanda internacional, contexto que influye en los aumentos de precios y en los crecientes costos que afrontan los comerciantes del sector.
Por caso, el stock bovino se mantiene desde hace décadas en niveles similares, con oscilaciones cíclicas pero sin un salto productivo sostenido. En ese marco, cuando mercados como China, Estados Unidos y otros países asiáticos incrementan sus compras en el país, los exportadores compiten por la misma hacienda que abastece al consumo interno, lo que presiona los valores en toda la cadena. En otras palabras, quienes expenden carnes pueden volcarse por ofrecerlas en mercados internacionales por los mejores precios.
La ganadería, a diferencia de la agricultura, tiene ciclos largos y no puede expandirse rápidamente para absorber aumentos de demanda. A esto se suma la competencia por la tierra con cultivos más rentables y la falta de crecimiento sostenido en productividad.
Con una oferta que no se expande al ritmo del comercio exterior, cada mejora en los precios internacionales tiende a trasladarse parcialmente al mercado local. Analistas del sector señalan que, mientras no haya un aumento significativo de la producción, estas tensiones entre exportación y consumo interno seguirán influyendo en el precio que paga el consumidor.
“El costo final de la media res quedó en $9.800 el kilo, con una suba de $300”, precisó Mariano Colaianni, comerciante de un local ubicado en 60 entre 135 y 136. En su mostrador, los precios de los principales cortes se ubican entre los $23.000 y $30.000: el lomo ronda los $30.000, la nalga los $25.000, el asado $24.000, la paleta $20.000, el vacío $26.000 y la carne picada $20.000. “El pollo y el cerdo también aumentaron, aunque no tanto como la carne”, agregó.
“El aumento impactó mucho en el bolsillo del cliente, bajando la cantidad de carne que llevan a la mesa”, explicó Nicolás, carnicero de la zona de 14 y 502. Según detalló, a lo largo del último año las ventas cayeron alrededor de un 30%. “La gente cambió la forma de comprar: ahora busca ofertas y cortes más económicos”, señaló.
Para enfrentar un escenario de subas reiteradas, desde los comercios apelan a estrategias defensivas. “Nos la ingeniamos haciendo ofertas y bajando los márgenes de ganancia”, contó Nicolás, quien estimó que hoy las promociones se sostienen con un margen de entre el 20% y el 25%, mientras que la ganancia general ronda el 30% o 35%, en un contexto de costos crecientes y demanda resentida.
Igual esto depende tanto del barrio como de la clientela ya que pese a las subas, Colaianni aseguró que en su negocio el consumo se mantiene. “Esta semana volvimos de vacaciones y los clientes siguen comprando igual. No trabajo con Cuenta DNI ni tengo ofertas”, explicó, marcando una realidad distinta a la de otros puntos de la ciudad.
Como ya publicó EL DIA, según datos oficiales, durante 2025 el precio de la carne aumentó entre 51% y 59,2% según la región, casi el doble de la inflación general, que fue del 31,5%. Algunos cortes registraron subas de hasta más del 70%, como el cuadril (+72,6%) y la paleta (+71,2%). En tanto que la nalga subió un 69,7%, el asado un 69,4% y la carne picada 59,9%.
Además, según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna subió 12,9% mensual, mientras que el pollo aumentó 6,3% y el cerdo 10,6%.
De todos modos, pese al aumento de precios, el consumo mostró un comportamiento moderado. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo de carne vacuna subió apenas 1% en 2025 respecto de 2024, aunque continúa 8% por debajo de los niveles de 2023.
El promedio anual se ubicó en torno a los 48 kilos por habitante, muy lejos de los registros históricos del país y reflejando un proceso de sustitución hacia proteínas más económicas como pollo y cerdo.
