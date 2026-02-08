Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

Carnaval de Bolivia, en 20 y 525, plaza nuestra señora de copacabana

8 de Febrero de 2026 | 17:18

Escuchar esta nota

Los carnavales volvieron a latir con fuerza en barrios de la periferia y centro de la Ciudad, de la mano de murgas, comparsas, batucadas y una organización que tuvo como eje central el cuidado colectivo. En calles, plazas y predios barriales, la fiesta popular se vivió como un espacio de encuentro, especialmente pensado para niñas, niños y familias.

Uno de los festejos más destacados tuvo lugar en Los Hornos, en el barrio Los Pinos (ex toma de Los Hornos) el pasado sábado. Los vecinos de 149, entre 77 y 79, vecinos y vecinas organizaron una jornada de carnaval que comenzó a las 19 y se extendió hasta la medianoche. Allí pasaron murgas y batucadas y el cierre fue, según relataron a EL DIA desde el propio barrio, “hermoso”.

“Fue una jornada sin violencia y sin alcohol. Se aseguró al cien por ciento la diversión de los niños y niñas de la comunidad, una de las más señaladas y vulnerables de La Plata”, contó uno de los frentistas, que remarcó un dato clave: el cuidado fue genuinamente comunitario. “Los vecinos se cuidaron entre los mismos vecinos”, destacó.

En ese marco, se presentó la Comparsa El Retiro, que aportó ritmo, color y baile a una celebración que reafirmó el valor del carnaval como herramienta de inclusión, identidad y alegría compartida.

Carnavales en la Ciudad

Durante el último fin de semana, distintos puntos de La Plata fueron escenario de festejos populares. En el mediodía de este domingo se realizó en Tolosa el Carnaval de Bolivia 2026, en la zona de 20 y 525, con danzas tradicionales y una fuerte presencia de la colectividad.

Asimismo, el viernes pasado, en Abasto, se celebró “La Tranquera” en calle 211 entre 522, mientras que el sábado 7 fue el turno de “Los Terribles de Malvinas” en Melchor Romero, en 35 y 149, desde las 18, con una gran convocatoria vecinal.

Una catarata a metros de Plaza Rocha

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

A estas propuestas se suma una de las citas más esperadas del calendario barrial: el Corso de Arana, que celebrará su 18° edición el próximo sábado 14 de febrero, desde las 18.30, en la

Biblioteca Popular El Hormiguero (131 y 638). La jornada contará con murga, comparsas, candombe, guerra de espuma, música comunitaria y talleres, además de la participación de colectivos culturales como La Minga Candombe, Comparsa Q’allariy, Murga Garuletes de La Burla, Comparsa Bolivia Unida, Boom Batuke, entre otros.

En zonas aledañas

Más allá de La Plata, los carnavales también se viven con intensidad en zonas cercanas. En Magdalena, ya se confirmó un extenso cronograma para todo febrero, con festejos en Atalaya, Bavio, Vieytes y la ciudad cabecera, todos con entrada libre y gratuita.

En Atalaya, los carnavales se realizarán los sábados 14, 21 y 28 de febrero en la tradicional Rambla de la Alegría. Bavio celebrará los domingos 15 y 22 en el predio de la estación, mientras que Vieytes tendrá su jornada el viernes 13 en las calles cercanas a la plaza Eleta. En la ciudad cabecera de Magdalena, los festejos centrales serán el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Mientras tanto, el pasado sábado, Magdalena tuvo dos corsos barriales: desde las 19, se celebró la “Murga La Fisura” en García Silva y Río Piedras (calle Morón), y desde las 21, el de “Cosa e’ Mandinga” en Magnasco y Malaver (calle Haedo).

Lo cierto es que con fuerte presencia barrial, sin alcohol y con el foco puesto en la convivencia, los carnavales 2026 muestran que la fiesta popular sigue siendo un espacio de construcción comunitaria. En cada esquina, el ritmo, el baile y la organización vecinal vuelven a poner en valor una tradición que en La Plata y la región se vive desde abajo, con identidad y alegría compartida.

