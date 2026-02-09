De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
El último evento trágico ocurrió en las calles 7 y 85. La víctima tenía 25 años. El conductor del auto quedó demorado
La ciudad de La Plata volvió a ser escenario de una tragedia vial que reaviva una problemática que se repite con alarmante frecuencia. Un motociclista de 25 años murió ayer luego de sufrir un violento choque con un automóvil, cuyo conductor escapó del lugar, aunque momentos después fue aprehendido. Todo ocurrió en la intersección de las calles 7 y 85.
De acuerdo a la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta en la que circulaba la víctima, identificada como Damián Eugenio Benítez, fue impactada por un vehículo. Minutos después, el motociclista fue trasladado de urgencia al hospital Rossi, donde finalmente falleció a raíz de los severos traumatismos sufridos.
El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona y obligó a un amplio despliegue policial, ya que, como se dijo, al llegar las primeras unidades a la escena no estaba el otro participante. Lo identificaron por la Policía como Joel Emanuel Bepre (37), a quien demoraron en su domicilio de Los Hornos.
Fue a partir del análisis de cámaras de seguridad, material fílmico aportado por el sistema de monitoreo urbano y testimonios recolectados, los investigadores lograron identificar el vehículo involucrado en el siniestro. Se trataba de un automóvil que había sido retirado del lugar tras el impacto, sin brindar asistencia al damnificado.
Con esos elementos, personal de seguridad pudo concretar la aprehensión del conductor y secuestrar su automóvil, que presentaba rastros de un impacto.
La causa fue caratulada como homicidio culposo de la UFI N°10 de La Plata y quedó bajo la intervención de la, que dispuso la indagatoria para la mañana de hoy, cuando definirá si deja detenido o libera al imputado.
Más allá del caso puntual, la tragedia vuelve a exponer un dato que preocupa y que ya se convirtió en una constante en la ciudad. En lo que va del año 2026, se registraron ocho accidentes de tránsito fatales en La Plata, y en siete de ellos hubo motociclistas involucrados.
La estadística refleja con crudeza el nivel de vulnerabilidad de quienes se movilizan en moto y el crecimiento sostenido del drama vial, marcado por maniobras imprudentes, exceso de velocidad, falta de controles y la convivencia cada vez más tensa entre distintos tipos de vehículos.
Especialistas en seguridad vial advierten que los motociclistas son el eslabón más frágil del tránsito urbano y que, ante cualquier impacto, las consecuencias suelen ser fatales.
Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar responsabilidades, la muerte del joven motociclista se suma a una lista que no deja de crecer y vuelve a encender el debate sobre la seguridad vial, la responsabilidad al volante y la urgencia de medidas que frenen una problemática que ya se cobra vidas con demasiada frecuencia.
De los ocho accidentes fatales en 2026 en La Plata, en siete hubo motociclistas involucrados / EL DIA
