Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea

Aunque el lanzamiento de Artemis II fue suspendido por una fuga de hidrógeno detectada durante una prueba de carga de combustible, el proyecto sigue avanzando y entra en una etapa clave: el trabajo posterior al despegue. La misión, ahora prevista tentativamente para 6 de marzo, llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna durante diez días y marcará el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar tras más de medio siglo.

En ese contexto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tendrá un rol estratégico. Investigadores del Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la Facultad de Ingeniería, que participaron de manera central en el diseño y construcción del satélite argentino Atenea, estarán a cargo del monitoreo de su funcionamiento una vez en órbita.

“En una misión tripulada son extremadamente cuidadosos con la seguridad de los astronautas y de toda la operación. Cuando detectaron una pérdida de hidrógeno, que es parte del combustible, decidieron frenar y tomarse el tiempo necesario para analizar cómo seguir”, explicó Ramón López La Valle, coordinador del SENyT y profesor de la Facultad de Ingeniería, en diálogo con EL DIA.

El rol local tras el despegue

Tras el lanzamiento, el trabajo del equipo platense no se concentrará en el lugar del despegue, sino en el seguimiento técnico del satélite desde Argentina. “Desde la Facultad de Ingeniería de la UNLP vamos a monitorear, junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la operación del satélite: si está transmitiendo información correctamente y si ocurre algún inconveniente”, detalló López La Valle.

Incluso se evalúa la posibilidad de recibir datos directamente desde La Plata. Para eso, la Universidad trabaja en conjunto con el Instituto de Astronomía, que se encuentra acondicionando equipamiento para la recepción de señales del satélite. En paralelo, la CONAE recibirá información desde sus estaciones en Córdoba y Tierra del Fuego.

“Poder recibir datos desde la Facultad sería un objetivo ideal”, señaló el investigador. “Sería información del satélite Atenea, en cuyo diseño y construcción participamos de manera muy activa”,a gregó.

Objetivos de atenea

El satélite argentino tendrá una órbita altamente elíptica y alcanzará distancias inéditas para un desarrollo universitario nacional. Será lanzado a unos 50 mil kilómetros de la Tierra, llegará a un punto máximo cercano a los 70 mil kilómetros y luego descenderá a pocos cientos de kilómetros, en un recorrido que servirá para validar múltiples tecnologías.

Uno de los objetivos centrales es verificar el sistema de comunicaciones. “Transmitir datos desde una distancia tan grande es un desafío enorme. Queremos comprobar que el enlace funciona y que la información llega correctamente a la Tierra”, explicó López La Valle. Esa información incluye la telemetría, es decir, el estado de salud del satélite y de cada uno de sus subsistemas.

El segundo objetivo es validar un receptor GNSS —similar al GPS— desarrollado íntegramente en la Facultad de Ingeniería. Ese sistema permitirá determinar posición y velocidad del satélite, un logro tecnológico de alto impacto para futuras misiones espaciales.

El tercer eje es la carga útil científica, orientada a medir radiación espacial y su efecto sobre distintos componentes electrónicos. Esos datos serán enviados a la Tierra y analizados por los equipos científicos participantes.

Un salto histórico para la UNLP

La importancia del proyecto trasciende lo técnico. Atenea forma parte de una de las misiones más relevantes a nivel mundial en las últimas décadas. “Es la vuelta del ser humano a la Luna, aunque sea en órbita. Es una misión histórica. Poder ser parte de eso es un logro enorme”, remarcó López La Valle.

Además, el proyecto implicó cumplir con estándares extremadamente exigentes impuestos por la NASA. “Ellos necesitaban asegurarse de que nada de lo que hiciéramos pudiera generar un riesgo. Haber pasado esas revisiones demuestra la capacidad que hay en Argentina y en la UNLP para trabajar a la par de la NASA”, afirmó.

Todo ese desarrollo se realizó en un plazo récord. El proyecto comenzó a gestarse a fines de 2023 y concentró su mayor intensidad de trabajo durante el último año. “En muy poco tiempo se diseñaron, construyeron y probaron los subsistemas del satélite. Fue un esfuerzo enorme”, concluyó.

Cuando Artemis II finalmente despegue, el trabajo desde La Plata recién comenzará. Y con él, una nueva demostración del alcance que puede tener la ciencia pública argentina cuando se integra a los grandes proyectos del mundo.

Por qué se postergó el lanzamiento de Atenea en la misión Artemis II

El lanzamiento del satélite Atenea, previsto originalmente para el sábado 6 de febrero, fue postergado hasta marzo debido a inconvenientes técnicos detectados en los preparativos de la misión Artemis II de la NASA, de la cual forma parte como carga secundaria.

La decisión se tomó luego de que la agencia espacial estadounidense identificara problemas durante una prueba clave del cohete Space Launch System (SLS), conocida como Wet Dress Rehearsal, un ensayo general en el que se cargan los tanques de combustible para simular una cuenta regresiva real. Durante ese procedimiento se detectó una fuga de hidrógeno líquido en una de las conexiones del sistema de abastecimiento, un inconveniente considerado crítico desde el punto de vista de la seguridad.

Además, los técnicos registraron fallas en una válvula del sistema de presurización de la nave Orion, así como dificultades menores en equipos electrónicos y de comunicación afectadas por las bajas temperaturas. Si bien ninguno de estos problemas se vincula directamente con el satélite Atenea, la NASA resolvió detener el cronograma y realizar ajustes y nuevas verificaciones antes de autorizar un vuelo tripulado.