El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La preocupación por la inseguridad vuelve a sentirse con fuerza en el barrio El Mondongo, tras la denuncia de un nuevo episodio ocurrido en una vivienda de la zona, que se suma a una seguidilla de hechos que mantienen en alerta a los vecinos.
Según consta en una denuncia radicada este sábado, el hecho ocurrió en 66 bis entre 121 y 122 durante el mediodía, cuando una mujer advirtió movimientos extraños en el sector del garaje de su domicilio.
Al salir a verificar la situación, observó signos claros de intrusión, con objetos revueltos y elementos dañados, lo que indicaría que personas desconocidas habrían ingresado al lugar.
De acuerdo al relato, los intrusos no habrían logrado acceder al interior de la vivienda, pero sí al área del garaje, donde provocaron desorden y destrozos. En el lugar también se detectaron ramas rotas en la parte trasera, lo que refuerza la hipótesis de que el ingreso se habría producido desde el fondo, a través de un predio o vivienda deshabitada lindera.
Si bien en un primer relevamiento no se constató la faltante de elementos de valor, el episodio generó una fuerte sensación de vulnerabilidad, especialmente por la modalidad utilizada y la posibilidad de que los responsables se muevan con facilidad entre terrenos sin control ni iluminación adecuada.
En la denuncia también se dejó constancia de que existen cámaras de seguridad en la zona, cuyo material podría ser aportado para colaborar con la investigación, y que el hecho no habría sido advertido en el momento por los moradores del lugar, lo que alimenta el temor a que este tipo de intrusiones se repita sin ser detectado.
LE PUEDE INTERESAR
En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
LE PUEDE INTERESAR
Asesinan a dos hermanos en Pilar por 230 mil pesos
Vecinos del barrio El Mondongo expresaron su inquietud ante la reiteración de hechos delictivos, muchos de ellos ocurridos a plena luz del día o en horarios en los que debería haber mayor movimiento. Reclaman mayor presencia policial, patrullajes preventivos y mejoras en el entorno urbano, como iluminación y control de viviendas abandonadas, que suelen ser señaladas como puntos críticos.
Mientras avanza la investigación, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad: la inseguridad barrial, que avanza en silencio y refuerza el miedo cotidiano de quienes sienten que sus casas ya no son un lugar completamente seguro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí