El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva

La preocupación por la inseguridad vuelve a sentirse con fuerza en el barrio El Mondongo, tras la denuncia de un nuevo episodio ocurrido en una vivienda de la zona, que se suma a una seguidilla de hechos que mantienen en alerta a los vecinos.

Según consta en una denuncia radicada este sábado, el hecho ocurrió en 66 bis entre 121 y 122 durante el mediodía, cuando una mujer advirtió movimientos extraños en el sector del garaje de su domicilio.

Al salir a verificar la situación, observó signos claros de intrusión, con objetos revueltos y elementos dañados, lo que indicaría que personas desconocidas habrían ingresado al lugar.

De acuerdo al relato, los intrusos no habrían logrado acceder al interior de la vivienda, pero sí al área del garaje, donde provocaron desorden y destrozos. En el lugar también se detectaron ramas rotas en la parte trasera, lo que refuerza la hipótesis de que el ingreso se habría producido desde el fondo, a través de un predio o vivienda deshabitada lindera.

Si bien en un primer relevamiento no se constató la faltante de elementos de valor, el episodio generó una fuerte sensación de vulnerabilidad, especialmente por la modalidad utilizada y la posibilidad de que los responsables se muevan con facilidad entre terrenos sin control ni iluminación adecuada.

En la denuncia también se dejó constancia de que existen cámaras de seguridad en la zona, cuyo material podría ser aportado para colaborar con la investigación, y que el hecho no habría sido advertido en el momento por los moradores del lugar, lo que alimenta el temor a que este tipo de intrusiones se repita sin ser detectado.

Vecinos del barrio El Mondongo expresaron su inquietud ante la reiteración de hechos delictivos, muchos de ellos ocurridos a plena luz del día o en horarios en los que debería haber mayor movimiento. Reclaman mayor presencia policial, patrullajes preventivos y mejoras en el entorno urbano, como iluminación y control de viviendas abandonadas, que suelen ser señaladas como puntos críticos.

Mientras avanza la investigación, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una problemática que se repite en distintos sectores de la ciudad: la inseguridad barrial, que avanza en silencio y refuerza el miedo cotidiano de quienes sienten que sus casas ya no son un lugar completamente seguro.