Información General

Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
9 de Febrero de 2026 | 00:01
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO

La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación

Los números de la suerte del domingo 8 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

SUERTE NUMERICA: 33-44-76. Aproveche para exponer proyectos relacionados con su casa, reparaciones y compra de muchos objetos. Deberá extremar su habilidad para actuar en litigios con el sexo opuesto.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES

SUERTE NUMERICA: 23-88-60. En asuntos monetarios tendrá que hacer algunas restricciones. Las nuevas relaciones amorosas se presentan favorablemente. No sea brusco y deje su orgullo a un lado. Buen momento para la amistad.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO

SUERTE NUMERICA: 17-36-89. Realizará una serie de compras y las ventajas en las inversiones estarán de su lado. Relaciones armoniosas. Se superan dolencias pasajeras. Entretenimiento.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS

SUERTE NUMERICA: 44-10-51. Debe resolver por vía judicial asuntos de trabajo. Limite sus riesgos y no sea tan susceptible. Olvide sus rencores. No se rinda ante la primera dificultad. Llega carta esperada.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER

SUERTE NUMERICA: 31-11-91. Resuelve en forma satisfactoria problemas de orden monetario. Un imprevisto sentimental la llenará de algarabía. Realizaciones a nivel personal que no figuraban en sus planes. Buen día para el amor.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO

SUERTE NUMERICA: 09-76-11. Logrará acuerdos y soluciones para sus compromisos que se venían presentando contrariados. La conciencia está un poco alterada por las dificultades. Momento de decisiones importantes. No se precipite.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO

SUERTE NUMERICA: 18-06-79. No se comprometa pues puede involucrarse en gastos que no está en condiciones de efectuar. Llegan buenas noticias.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA

SUERTE NUMERICA: 10-08-71. Es posible que tenga disgustos a causa de actitudes adoptadas por persona mayor, sin contar con su consentimiento. Situación confusa en su vida sentimental, trate de aclararla.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO

SUERTE NUMERICA: 45-67-09. Le propondrán interesantes inversiones o nueva ocupación que le permitirá mejoras en el plano monetario. En la vida sentimental se acercan momentos definitivos.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO

SUERTE NUMERICA: 21-66-79. Será bueno que deje a un lado asuntos que están pendientes de solución y eluda exigencias exageradas. Una persona muy allegada le ayudará a solucionar problemas.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO

SUERTE NUMERICA: 00-46-75. Buen momento para dejarse llevar por sus intuiciones y comentarlas en el círculo de sus amigos. Variante agradable en el plano sentimental. Llega una carta de lejos.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS

SUERTE NUMERICA: 34-76-09. Perspectivas alentadoras en proyectos que parecían inalcanzables. Notorios progresos en el plano sentimental donde encontrará profundas satisfacciones. No se deje llevar por habladurías.

 

