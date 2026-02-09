Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
SUERTE NUMERICA: 33-44-76. Aproveche para exponer proyectos relacionados con su casa, reparaciones y compra de muchos objetos. Deberá extremar su habilidad para actuar en litigios con el sexo opuesto.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 23-88-60. En asuntos monetarios tendrá que hacer algunas restricciones. Las nuevas relaciones amorosas se presentan favorablemente. No sea brusco y deje su orgullo a un lado. Buen momento para la amistad.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 17-36-89. Realizará una serie de compras y las ventajas en las inversiones estarán de su lado. Relaciones armoniosas. Se superan dolencias pasajeras. Entretenimiento.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 44-10-51. Debe resolver por vía judicial asuntos de trabajo. Limite sus riesgos y no sea tan susceptible. Olvide sus rencores. No se rinda ante la primera dificultad. Llega carta esperada.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 31-11-91. Resuelve en forma satisfactoria problemas de orden monetario. Un imprevisto sentimental la llenará de algarabía. Realizaciones a nivel personal que no figuraban en sus planes. Buen día para el amor.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 09-76-11. Logrará acuerdos y soluciones para sus compromisos que se venían presentando contrariados. La conciencia está un poco alterada por las dificultades. Momento de decisiones importantes. No se precipite.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 18-06-79. No se comprometa pues puede involucrarse en gastos que no está en condiciones de efectuar. Llegan buenas noticias.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 10-08-71. Es posible que tenga disgustos a causa de actitudes adoptadas por persona mayor, sin contar con su consentimiento. Situación confusa en su vida sentimental, trate de aclararla.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 45-67-09. Le propondrán interesantes inversiones o nueva ocupación que le permitirá mejoras en el plano monetario. En la vida sentimental se acercan momentos definitivos.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 21-66-79. Será bueno que deje a un lado asuntos que están pendientes de solución y eluda exigencias exageradas. Una persona muy allegada le ayudará a solucionar problemas.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 00-46-75. Buen momento para dejarse llevar por sus intuiciones y comentarlas en el círculo de sus amigos. Variante agradable en el plano sentimental. Llega una carta de lejos.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 34-76-09. Perspectivas alentadoras en proyectos que parecían inalcanzables. Notorios progresos en el plano sentimental donde encontrará profundas satisfacciones. No se deje llevar por habladurías.
