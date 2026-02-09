"Hacen ritos satánicos y compran almas": a quién acusó Andrea Rincón

Andrea Rincón habló en una entrevista con un canal de noticias e hizo fuertes declaraciones sobre algunos artistas, a quienes acusó de utilizar los recitales para “comprar almas”. “Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música”, afirmó.

La actriz fue entrevistada por la periodista Pia Shaw y sostuvo que atraviesa un camino de profunda espiritualidad, desde el cual cuestiona a los nuevos exponentes de la música popular.

Rincón aseguró que, según sus creencias, los cantantes se aprovechan de jóvenes que “no están protegidos” y apuntó contra un supuesto rito umbanda realizado por Milo J durante un show. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sentenció.

Finalmente, dejó en claro que ya no teme que la tilden de loca por sus dichos y que se siente liberada por expresar sus ideas. “Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista”, concluyó.