Desde ARBA aseguran que “los multimillonarios pagan menos impuestos proporcionalmente que quienes ganan mucho menos"

Desde ARBA aseguran que "los multimillonarios pagan menos impuestos que quienes ganan mucho menos"
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, advirtió que la desigualdad económica se profundiza a nivel global y en Argentina, y planteó la necesidad de avanzar en impuestos más altos sobre las grandes fortunas para revertir la concentración extrema de la riqueza.
A través de un extenso hilo publicado en X, Girard citó datos del Informe sobre la Desigualdad Global 2026, que muestran que el 10% más rico del mundo se apropia de más de la mitad de los ingresos y concentra el 75% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre de la población accede apenas al 2%.
“La desigualdad extrema no es inevitable: es una elección política deliberada”, afirmó el titular de ARBA, al señalar que las reducciones impositivas aplicadas en las últimas décadas a los sectores más ricos explican buena parte del crecimiento de los ultrarricos a nivel mundial.
Girard remarcó que Argentina no es ajena a este proceso. Según los datos difundidos, el 10% más rico concentra el 59% de la riqueza del país, mientras que el 50% de la población no llega al 5%. A su vez, el 1% más adinerado acumula casi una cuarta parte del patrimonio nacional.
En ese marco, advirtió que el coeficiente de Gini alcanzó 0,431 en el tercer trimestre de 2025, uno de los peores niveles históricos. “La desigualdad avanza”, sostuvo, y recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner el país logró reducir de manera significativa esas brechas, demostrando que existen alternativas.
El titular de ARBA vinculó el aumento de la desigualdad con el funcionamiento del sistema financiero global, la fuga de capitales y el endeudamiento externo. En el caso argentino, señaló que la deuda externa total supera los 316 mil millones de dólares y que la salida de capitales drenó cientos de miles de millones en las últimas dos décadas.
“Los multimillonarios pagan menos impuestos proporcionalmente que quienes ganan mucho menos. Además, fugan capitales y generan déficit de divisas, empujando al país al endeudamiento”, advirtió Girard.
Por eso, sostuvo que es “imperioso lograr una mayor progresividad impositiva”, para que la riqueza concentrada tribute de acuerdo con su real capacidad contributiva. En esa línea, destacó las propuestas internacionales que impulsan un impuesto mínimo global sobre los patrimonios de los multimillonarios, con el objetivo de financiar educación, salud e infraestructura y reducir las brechas sociales.
“Es urgente poner la riqueza acumulada al servicio del desarrollo y el bienestar colectivo, en lugar de seguir engordando las fortunas de unos pocos”, concluyó.
