Se mantendrán las máximas de 30º hasta mitad de semana

Vecinos de la Región aprovecharon el sol cerca del Río / Demian Alday

Tras la sofocante jornada de domingo, se esperan escenarios simulares en el inicio de esta semana con temperaturas máximas de 30 grados en la Región.

El calor de ayer motivó a los vecinos a trasladarse a las playas ribereñas cercanas para paliar el agobio, que se sostuvo hasta anoche producto de los vientos del norte y noreste.

Para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan 20ºC de mínima y 30ºC de máxima, aunque, a diferencia del domingo, el clima se presenta más inestable con vientos moderados del norte y cielo algo a parcialmente nublado.

Para mañana, las temperaturas subirán y se moverán entre los 22 y 31 grados. Con cielo algo a parcialmente nublado, se sentirá más el calor.

El miércoles podrían caer precipitaciones, mientras que fueron pronoticadas una mínima de 20ºC y una máxima de 31ºC.