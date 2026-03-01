Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato

Un automóvil blanco apareció abandonado en las últimas horas en la zona norte de La Plata y el hallazgo generó interrogantes entre vecinos y autoridades.

El hecho fue reportado este 1° de marzo en calle 30 entre 525 y 525 bis a la ver del arroyo El Gato, en jurisdicción de Ringuelet, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un aviso por un vehículo dejado en la vía pública, a la vera de un arroyo.

En el lugar, los efectivos constataron la presencia de un Volkswagen modelo High Up de color blanco, sin chapas patente colocadas. No obstante, el dominio estaba grabado en los cristales del rodado.

Según indicaron fuentes oficiales, al consultar el número de dominio a través del sistema informático 911, se informó que sobre el vehículo no recaía ningún impedimento legal ni pedido de secuestro vigente. Tampoco se encontraba en el lugar ninguna persona que pudiera aportar datos sobre su procedencia o circunstancias en las que fue abandonado.

Ante esta situación, se dio intervención a peritos para realizar las actuaciones correspondientes y tratar de determinar si el vehículo fue abandonado por un desperfecto mecánico, un hecho delictivo u otra circunstancia.

La causa fue caratulada como “Hallazgo de automotor” y quedó en manos de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial La Plata. No se descarta que en las próximas horas se amplíe la información a medida que avancen las pericias.