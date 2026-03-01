Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas

Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas
1 de Marzo de 2026 | 16:35

Escuchar esta nota

Una fiesta aparentemente clandestina que se desarrollaba con alrededor de 100 asistentes fue clausurada en las últimas horas en la zona de Arana, La Plata.

El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en una vivienda ubicada en calle 19 bis y esquina 670, luego de que personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Arana tomara conocimiento de que en el lugar se estaba desarrollando un evento sin autorización.

Al arribar junto a inspectores municipales, los efectivos constataron que en el predio se realizaba una fiesta con aproximadamente 100 personas. Al entrevistarse con el responsable, se le solicitó la documentación correspondiente para la habilitación del evento, pero se determinó que carecía de los permisos necesarios.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la clausura del lugar y al desalojo inmediato de los concurrentes. El operativo se desarrolló sin incidentes y finalizó sin que se registraran heridos ni detenidos.

La causa quedó en manos del Juzgado de Faltas en turno del Departamento Judicial La Plata, que deberá determinar las sanciones correspondientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Últimas noticias de Policiales

Misterio en La Plata por un auto blanco abandonado a la vera del arroyo El Gato

Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Información General
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
Deportes
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Ciudad
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla