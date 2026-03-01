Clausuraron una fiesta clandestina en La Plata en donde había más de 100 personas

Trump confirmó que EEUU “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina de Irán
Una fiesta aparentemente clandestina que se desarrollaba con alrededor de 100 asistentes fue clausurada en las últimas horas en la zona de Arana, La Plata.
El procedimiento se llevó a cabo esta madrugada en una vivienda ubicada en calle 19 bis y esquina 670, luego de que personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Subcomisaría Arana tomara conocimiento de que en el lugar se estaba desarrollando un evento sin autorización.
Al arribar junto a inspectores municipales, los efectivos constataron que en el predio se realizaba una fiesta con aproximadamente 100 personas. Al entrevistarse con el responsable, se le solicitó la documentación correspondiente para la habilitación del evento, pero se determinó que carecía de los permisos necesarios.
Ante esta situación, las autoridades procedieron a la clausura del lugar y al desalojo inmediato de los concurrentes. El operativo se desarrolló sin incidentes y finalizó sin que se registraran heridos ni detenidos.
La causa quedó en manos del Juzgado de Faltas en turno del Departamento Judicial La Plata, que deberá determinar las sanciones correspondientes.
