Actividades: tango, jubilados

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
El dilema estratégico de una guerra fácil de iniciar y difícil de cerrar
Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Osvaldo Soriano: el cronista que convirtió a la derrota nacional en literatura
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
El hombre que viajó a España para buscar un lobo que ya no existía
El Club Libertad suma una nueva propuesta cultural a su agenda. A cargo de la profesora Andrea Maga, se dictarán clases de tango destinadas a quienes deseen iniciarse en el género o perfeccionar su técnica. Los encuentros se llevarán adelante los miércoles a las 18, en la sede del club, situada en la calle 51 n° 1088 (entre 16 y 17). La convocatoria está abierta a niveles principiantes e intermedios, y pueden participar personas a partir de los 16 años de edad. El costo mensual de la actividad es de $22.000. Informes, WhatsApp al 2215731398 o vía Instagram siguiendo a @andreamaga9343.
Pami tiene abierta la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.
El Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell) realizará, el 7 de marzo, su Feria Artesanal. Informes: 221 654-8004 o por Instagram @feriaclubatletico.
