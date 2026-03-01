Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: tango, jubilados
1 de Marzo de 2026 | 02:04
club libertad: clases de tango

El Club Libertad suma una nueva propuesta cultural a su agenda. A cargo de la profesora Andrea Maga, se dictarán clases de tango destinadas a quienes deseen iniciarse en el género o perfeccionar su técnica. Los encuentros se llevarán adelante los miércoles a las 18, en la sede del club, situada en la calle 51 n° 1088 (entre 16 y 17). La convocatoria está abierta a niveles principiantes e intermedios, y pueden participar personas a partir de los 16 años de edad. El costo mensual de la actividad es de $22.000. Informes, WhatsApp al 2215731398 o vía Instagram siguiendo a @andreamaga9343.

JUBILADOS: TALLERES Y CURSOS

Pami tiene abierta la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

CURSO DE ITALIANO

El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.

Feria en City Bell

El Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell) realizará, el 7 de marzo, su Feria Artesanal. Informes: 221 654-8004 o por Instagram @feriaclubatletico.

 

