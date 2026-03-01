Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Créditos hipotecarios con novedades

“Guerra de tasas”: el mercado busca salir de un año de condiciones rígidas

“Guerra de tasas”: el mercado busca salir de un año de condiciones rígidas
1 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

El mercado inmobiliario argentino cierra febrero de 2026 bajo una dinámica de competencia financiera que los analistas ya definen como la “guerra de las tasas”.

Este fenómeno marca un quiebre respecto al ciclo 2025, un año caracterizado por una política de cautela extrema donde las entidades bancarias operaron con spreads (el recargo sobre la inflación o UVA) que oscilaron entre el 9% y el 14% anual, sumado a un endurecimiento de los requisitos de estabilidad laboral y antigüedad para los solicitantes.

Sin embargo, en los últimos siete días, la tendencia ha girado hacia una flexibilización de los márgenes.

Los bancos privados líderes han recortado sus tasas para situarse en un promedio del 5% + UVA, buscando equiparar la oferta de la banca pública, que históricamente ha mantenido niveles del 4,5% para clientes con acreditación de haberes.

Esta reducción de casi 400 puntos básicos en la tasa nominal tiene un efecto matemático inmediato en el acceso: para un mismo monto de capital, el ingreso familiar necesario para calificar descendió un 18%, permitiendo que sectores de ingresos medios que fueron rechazados en 2025 hoy vuelvan a ser aptos para el sistema.

NUEVAS CONDICIONES

LE PUEDE INTERESAR

Pastizales y basura: vecinos del barrio Campanario, hartos del “abandono”

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por un “socavón” en medio de la calzada en la zona de 17 y 53

La competencia no solo se libra en el porcentaje de interés, sino también en la arquitectura de los préstamos.
En las últimas jornadas, las entidades han actualizado sus pliegos de condiciones, estableciendo nuevos estándares para la toma de crédito.

En el caso de la financiación y Plazos, la mayoría de los bancos financian hasta el 80% del valor de tasación para vivienda única, con plazos que se han estandarizado en 20 años para la banca privada y hasta 30 años en el Banco Nación y el Banco Ciudad.

Por otra parte, para compensar la inflación acumulada, se ha flexibilizado la suma de ingresos. Ahora, entidades como el ICBC o el BBVA permiten sumar haberes no solo con cónyuges, sino también con padres y hermanos, siempre que demuestren estabilidad laboral mínima de 12 meses.

Con respecto a la relación cuota-ingreso, se mantiene el tope del 25% al 30% del ingreso neto. No obstante, algunos bancos han comenzado a ofrecer seguros de “tope salarial”, que permiten estirar el plazo del crédito si la cuota sube por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Este cambio de escenario responde a la necesidad de los bancos de colocar liquidez en un contexto de inflación núcleo que podría ir a la baja.

Mientras que en 2025 el foco estaba en la protección del capital frente a la volatilidad, en este primer bimestre de 2026 el objetivo es el volumen de colocación.

En la Provincia, este “aceite” financiero ha provocado que el 22% de las operaciones de compraventa de enero se realizaran con hipoteca, un indicador que los escribanos locales prevén seguirá en ascenso ante la estabilización de precios del usado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: tango, jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Últimas noticias de La Ciudad

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Rosa Mancuso: una flor del Teatro del Lago
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla