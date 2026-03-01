“Guerra de tasas”: el mercado busca salir de un año de condiciones rígidas

El mercado inmobiliario argentino cierra febrero de 2026 bajo una dinámica de competencia financiera que los analistas ya definen como la “guerra de las tasas”.

Este fenómeno marca un quiebre respecto al ciclo 2025, un año caracterizado por una política de cautela extrema donde las entidades bancarias operaron con spreads (el recargo sobre la inflación o UVA) que oscilaron entre el 9% y el 14% anual, sumado a un endurecimiento de los requisitos de estabilidad laboral y antigüedad para los solicitantes.

Sin embargo, en los últimos siete días, la tendencia ha girado hacia una flexibilización de los márgenes.

Los bancos privados líderes han recortado sus tasas para situarse en un promedio del 5% + UVA, buscando equiparar la oferta de la banca pública, que históricamente ha mantenido niveles del 4,5% para clientes con acreditación de haberes.

Esta reducción de casi 400 puntos básicos en la tasa nominal tiene un efecto matemático inmediato en el acceso: para un mismo monto de capital, el ingreso familiar necesario para calificar descendió un 18%, permitiendo que sectores de ingresos medios que fueron rechazados en 2025 hoy vuelvan a ser aptos para el sistema.

NUEVAS CONDICIONES

La competencia no solo se libra en el porcentaje de interés, sino también en la arquitectura de los préstamos.

En las últimas jornadas, las entidades han actualizado sus pliegos de condiciones, estableciendo nuevos estándares para la toma de crédito.

En el caso de la financiación y Plazos, la mayoría de los bancos financian hasta el 80% del valor de tasación para vivienda única, con plazos que se han estandarizado en 20 años para la banca privada y hasta 30 años en el Banco Nación y el Banco Ciudad.

Por otra parte, para compensar la inflación acumulada, se ha flexibilizado la suma de ingresos. Ahora, entidades como el ICBC o el BBVA permiten sumar haberes no solo con cónyuges, sino también con padres y hermanos, siempre que demuestren estabilidad laboral mínima de 12 meses.

Con respecto a la relación cuota-ingreso, se mantiene el tope del 25% al 30% del ingreso neto. No obstante, algunos bancos han comenzado a ofrecer seguros de “tope salarial”, que permiten estirar el plazo del crédito si la cuota sube por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Este cambio de escenario responde a la necesidad de los bancos de colocar liquidez en un contexto de inflación núcleo que podría ir a la baja.

Mientras que en 2025 el foco estaba en la protección del capital frente a la volatilidad, en este primer bimestre de 2026 el objetivo es el volumen de colocación.

En la Provincia, este “aceite” financiero ha provocado que el 22% de las operaciones de compraventa de enero se realizaran con hipoteca, un indicador que los escribanos locales prevén seguirá en ascenso ante la estabilización de precios del usado.