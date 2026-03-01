Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Conmoción en Pigüé

Un joven muy grave al recibir una patada en la cabeza

1 de Marzo de 2026 | 02:06
Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de ayer conmocionó a la ciudad de Pigüé, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, ya que un adolescente de 17 años se encuentra internado luego de haber sido brutalmente golpeado en la vía pública.

El hecho ocurrió cuando un hombre de aproximadamente 35 años descendió de una camioneta blanca y atacó al novio de su ex pareja, ambos de 17 años, quienes caminaban por la calle.

De acuerdo a los testimonios, Martinoya interceptó a la pareja y comenzó a golpear al joven, quien cayó al piso y recibió una patada en la cabeza, quedando inconsciente. Tras la agresión, el atacante escapó en su vehículo.

El joven herido fue trasladado de urgencia y permanece internado en estado delicado.

Fuentes consultadas indicaron que, por la gravedad de las lesiones, el caso podría encuadrarse bajo la figura de homicidio en grado de tentativa.

Vecinos señalaron que el acusado ya tenía antecedentes de violencia, y aseguran que en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para dar con el paradero del sospechoso.

En medio de la conmoción que provocó el caso, habitantes de la localidad reclaman medidas urgentes y mayor intervención judicial.

 

