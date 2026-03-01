Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

El primer domingo de marzo se presenta con tiempo estable y temperaturas elevadas en La Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por cielo algo nublado, ambiente caluroso y vientos moderados del noreste.

La temperatura mínima prevista es de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, configurando un día típico de verano en la capital bonaerense. La presencia de nubosidad parcial no impedirá que el termómetro trepe durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Cómo comenzará la semana este lunes 2 de marzo

En tanto, el lunes 2 de marzo iniciará con condiciones prácticamente idénticas. El SMN anticipa cielo algo nublado, calor sostenido y vientos moderados del sector noreste. Las marcas térmicas se repetirán: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

De esta manera, el arranque de la semana mantendrá el mismo patrón de estabilidad y altas temperaturas, sin lluvias a la vista en el corto plazo.