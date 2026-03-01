Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
1 de Marzo de 2026 | 07:34

Escuchar esta nota

El primer domingo de marzo se presenta con tiempo estable y temperaturas elevadas en La Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por cielo algo nublado, ambiente caluroso y vientos moderados del noreste.

La temperatura mínima prevista es de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, configurando un día típico de verano en la capital bonaerense. La presencia de nubosidad parcial no impedirá que el termómetro trepe durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Cómo comenzará la semana este lunes 2 de marzo

En tanto, el lunes 2 de marzo iniciará con condiciones prácticamente idénticas. El SMN anticipa cielo algo nublado, calor sostenido y vientos moderados del sector noreste. Las marcas térmicas se repetirán: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

De esta manera, el arranque de la semana mantendrá el mismo patrón de estabilidad y altas temperaturas, sin lluvias a la vista en el corto plazo.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

