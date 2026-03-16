Pinamar eliminó la tasa vial municipal al combustible del 3%

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La medida apunta a "mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad"
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La Municipalidad de Pinamar, con el acuerdo del Concejo Delibertante, determinó la eliminación de una tasa que recargaba con un 3% el precio de los combustibles. Las autoridades dijeron que es una medida para “mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad”.
Desde el Municipio destacaron que la medida apunta a acompañar el desarrollo económico local, fortalecer la actividad turística y generar mejores condiciones para quienes viven, trabajan o eligen Pinamar durante todo el año.
En los considerando de la ordenanza municipal se expresa que la tasa vial que graba a combustibles líquidos y Gas Natural Comprimido (GNC) “representa una carga económica extra para los vecinos de Pinamar y para los turistas que visitan nuestra localidad”.
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