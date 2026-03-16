Pinamar eliminó la tasa vial municipal al combustible del 3%

La Municipalidad de Pinamar, con el acuerdo del Concejo Delibertante, determinó la eliminación de una tasa que recargaba con un 3% el precio de los combustibles. Las autoridades dijeron que es una medida para “mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad”.

La denominada tasa vial había sido incorporada al Código Tributario municipal en 2023 y establecía un cargo del 3% sobre el precio libre de impuestos de cada litro de combustible expendido en estaciones de servicio del partido de Pinamar, aplicándose durante los meses de mayor circulación turística.

Desde el Municipio destacaron que la medida apunta a acompañar el desarrollo económico local, fortalecer la actividad turística y generar mejores condiciones para quienes viven, trabajan o eligen Pinamar durante todo el año.