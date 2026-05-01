Alerta sanitaria en Argentina: la resistencia a los antibióticos ya causa tres muertes por hora

La resistencia antimicrobiana (RAM) dejó de ser una preocupación futura para convertirse en un problema urgente de salud pública. En Argentina, al igual que en el resto del mundo, las infecciones causadas por bacterias que ya no responden a los antibióticos disponibles están en aumento, generando cuadros cada vez más difíciles de tratar.

El fenómeno ocurre cuando los microorganismos desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlos. Como resultado, tratamientos que antes eran efectivos dejan de serlo, lo que prolonga las enfermedades, incrementa las complicaciones y eleva la mortalidad.

Los números en el país son contundentes: unas 28 mil personas mueren cada año por infecciones intrahospitalarias, lo que equivale a un promedio de tres fallecimientos por hora. En gran parte, estas muertes están vinculadas a bacterias multirresistentes que desafían las terapias tradicionales.

EL ROL CRÍTICO DE LOS HOSPITALES

Las instituciones de salud, especialmente las unidades de cuidados intensivos (UCI), son el principal escenario donde se desarrollan estas infecciones. Allí se concentran pacientes en estado delicado, con sistemas inmunológicos comprometidos o sometidos a procedimientos invasivos que aumentan el riesgo.

Catéteres, respiradores y otras intervenciones necesarias para sostener la vida pueden, al mismo tiempo, convertirse en vías de ingreso para bacterias resistentes. En ese contexto, una infección puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves como septicemia o falla multiorgánica.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema: el 29,2% de las infecciones hospitalarias en Argentina está asociado a patógenos multirresistentes, mientras que el 15,1% de los pacientes internados en terapia intensiva adquiere infecciones de este tipo.

Aún más preocupante es que, según un relevamiento en 35 hospitales del país, cerca del 50% de los pacientes con infecciones severas en UCI fallecen cuando intervienen estos microorganismos.

BACTERIAS MÁS FUERTES

Entre los agentes más peligrosos se encuentran las enterobacterias que producen enzimas llamadas carbapenemasas. Estas sustancias tienen la capacidad de neutralizar antibióticos de última línea, como los carbapenems, que hasta hace poco eran considerados la última barrera terapéutica.

Además, existen variantes aún más complejas, como las bacterias productoras de metalo-β-lactamasas (MBL), que presentan resistencia prácticamente total a los antibióticos disponibles. Este escenario reduce drásticamente las opciones de tratamiento y obliga a recurrir a combinaciones de fármacos con resultados inciertos.

En respuesta a esta problemática, la ANMAT autorizó recientemente una nueva combinación de antibióticos destinada a tratar infecciones por bacterias gramnegativas multirresistentes. Este desarrollo representa un avance significativo, ya que mejora la eficacia frente a cepas especialmente difíciles de abordar.

Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos. Por un lado, el acceso a estas terapias de última generación es limitado en muchos centros de salud. Por otro, su uso requiere un manejo extremadamente cuidadoso para evitar que las bacterias desarrollen resistencia también frente a estos nuevos fármacos.

En la práctica, muchos hospitales continúan utilizando combinaciones de antibióticos administrados en simultáneo, lo que implica desafíos logísticos, mayor carga de trabajo para el personal de salud y resultados clínicos menos favorables.

EL USO INDEBIDO DE ANTIBIÓTICOS

Uno de los factores clave en el avance de la resistencia antimicrobiana es el uso inapropiado de antibióticos. Esto incluye tanto la prescripción excesiva por parte de profesionales como la automedicación por parte de la población.

Tomar antibióticos sin indicación médica, interrumpir tratamientos antes de tiempo o utilizarlos para enfermedades virales —como la gripe— contribuye a que las bacterias desarrollen mecanismos de defensa.

Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de promover un uso racional de estos medicamentos, con controles más estrictos y mayor concientización social.

LA PREVENCIÓN, UNA HERRAMIENTA CLAVE

Además del uso adecuado de antibióticos, la prevención juega un rol fundamental. En este sentido, la vacunación aparece como una estrategia central, ya que reduce la incidencia de enfermedades infecciosas y, por lo tanto, la necesidad de recurrir a antibióticos.

También se destacan medidas como la higiene hospitalaria, el control de infecciones y la vigilancia epidemiológica como pilares para contener la propagación de bacterias resistentes.

En línea con estas políticas, la ANLIS Malbrán desarrolló una herramienta de vigilancia que permite monitorear la circulación de bacterias y hongos en todo el país. El sistema, que se actualiza periódicamente, cruza información sobre infecciones, tratamientos y niveles de resistencia, facilitando la toma de decisiones sanitarias.

Esta base de datos no solo está destinada a profesionales de la salud, sino que también es accesible al público, lo que contribuye a una mayor transparencia y concientización.

UN DESAFÍO GLOBAL

La resistencia antimicrobiana es considerada por organismos internacionales como una de las mayores amenazas para la salud global. En Argentina, su impacto ya es visible y plantea desafíos crecientes para el sistema sanitario.

Si bien los avances científicos ofrecen nuevas herramientas, los especialistas coinciden en que la clave está en la prevención y en el uso responsable de los antibióticos. De lo contrario, advierten, incluso los tratamientos más modernos podrían perder eficacia en el futuro cercano.