Alerta por la “estafa triangular”: cómo funciona la maniobra que puede involucrar a víctimas en delitos

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Una transferencia inesperada seguida de un pedido urgente para devolver el dinero a otra cuenta es la clave de esta modalidad en crecimiento
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Una nueva modalidad de fraude digital, conocida como “estafa triangular”, comenzó a expandirse en el país y ya generó advertencias oficiales. El mecanismo combina transferencias inesperadas con pedidos urgentes para devolver el dinero, pero hacia una cuenta distinta, lo que puede convertir a la persona receptora en parte involuntaria de un delito.
La alerta fue difundida incluso desde canales oficiales, donde se explicó que no se trata de un error, sino de una maniobra planificada para mover dinero de origen ilícito a través de terceros.
El esquema involucra al menos tres partes. Primero, el estafador engaña a una víctima para que envíe dinero. Sin embargo, ese dinero no va a su propia cuenta, sino a la de un tercero, que recibe la transferencia sin haberla solicitado.
Luego aparece el segundo paso, clave en la maniobra: el delincuente contacta a ese receptor y le pide que “devuelva” el dinero, pero a otro CBU o alias distinto al de origen. De ese modo, utiliza a esa persona como intermediaria para mover fondos.
Este mecanismo rompe la trazabilidad directa del dinero y dificulta identificar al beneficiario final de la operación.
Especialistas en seguridad informática advierten que esta modalidad crece porque se apoya en una situación que puede parecer legítima. Recibir dinero por error es una situación plausible, lo que reduce la desconfianza inicial.
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A diferencia de otras estafas más complejas, como el “cuento del tío”, donde el engaño requiere convencer a la víctima durante varios minutos, en este caso la operación es más simple, rápida y directa.
Además, el uso extendido de billeteras virtuales, transferencias inmediatas y alias facilita este tipo de maniobras, al permitir movimientos de dinero en pocos segundos.
Uno de los principales peligros es que la persona que reenvía el dinero puede quedar registrada como parte de la operación. Aunque actúe de buena fe, su cuenta aparece como un eslabón dentro del circuito financiero.
Esto puede derivar en bloqueos preventivos, investigaciones o incluso en la vinculación con delitos como estafa, lavado de activos o apropiación indebida.
En este contexto, los especialistas advierten que no se debe utilizar ni transferir el dinero recibido, ni siquiera al supuesto remitente, sin seguir los canales formales.
Existen algunos indicios que permiten detectar este tipo de fraude:
- El dinero llega desde una cuenta desconocida
- Solicitan devolverlo a un CBU o alias distinto
- El pedido llega con urgencia o presión
- El contacto se realiza por WhatsApp o redes sociales
- Se solicitan transferencias fraccionadas o inmediatas
Estos patrones, repetidos en distintos casos, son señales claras de una posible maniobra fraudulenta.
Frente a una situación de este tipo, la recomendación es clara: no actuar por cuenta propia. El procedimiento correcto incluye:
- No utilizar el dinero recibido
- No reenviarlo a ninguna cuenta
- No responder bajo presión
- Contactar de inmediato al banco o billetera virtual
- Solicitar una reversión formal de la operación
Además, se aconseja conservar toda la información disponible, como comprobantes, mensajes, alias y horarios, y realizar la denuncia en caso de amenazas o sospechas de fraude.
Según los especialistas, seguir estos pasos permite dejar constancia de la buena fe del usuario y evitar quedar involucrado en una maniobra delictiva.
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