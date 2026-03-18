Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono

La enfermedad se caracteriza por sus ampollas en manos, cara y pies

Argentina confirmó el primer caso de la variante más agresiva y contagiosa de la viruela del mono (Mpox), lo que encendió las alertas sanitarias en todo el país. Se trata del clado Ib, hasta ahora no registrado a nivel local.

El Ministerio de Salud informó que el paciente es un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje reciente. Fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona favorablemente.

El paciente comenzó con síntomas el 24 de febrero y fue diagnosticado el 10 de marzo mediante estudios de laboratorio. Según el informe oficial, no se identificaron hasta ahora nuevos casos asociados, aunque la investigación epidemiológica continúa.

Hasta el momento, en 2026 se habían detectado cinco casos de Mpox en el país, todos correspondientes al clado II, menos virulento. La aparición de esta nueva variante marca un cambio en el escenario epidemiológico.

El caso local se da en un contexto de expansión global. En la región de las Américas ya se registraron 14 contagios de este clado, con presencia en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y ahora Argentina. También hay transmisión comunitaria en países europeos como Francia, Portugal y España.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias pidieron intensificar la detección de síntomas como lesiones cutáneas, inflamación de ganglios, cansancio extremo o dolor de garganta, y reforzar el seguimiento de contactos estrechos.