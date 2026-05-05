El Lobo palpita los regresos de Martínez y Max

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente
VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
Adorni con más sorpresas judiciales y el Gobierno que no logra apagar el escándalo
Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez
VIDEO. Aumentó el boleto pero en La Plata las frecuencias siguen reducidas: paradas llenas y más bronca
EN FOTOS, la Met Gala de Nueva York: el arte de la excentricidad
Tiempo agradable este martes en La Plata pero se avecinan tormentas: ¿cuándo llegan?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
Escándalo “After Sex”: cómo conoció Adabel Guerrero al tercero que terminó su relación
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
La lista "Pluralismo Colegial" se suma a la elección del Colegio de Abogados de La Plata
La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
Los números de la suerte del martes 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Amparo del intendente Gray contra despidos en el Servicio Meteorológico
Una multitud en una tradicional fiesta en Uribelarrea, Cañuelas
Otro repudio por los ataques a Max Nordau y a Jabad Lubavitch
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pereyra deberá elegir entre Conti y Giampaoli para armar la zaga central con el uruguayo, mientras Seoane podría seguir en el once
Con la confirmación de que enfrentará el próximo domingo a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, el plantel albiazul retomará los entrenamientos esta mañana desde las 10.00. Ariel Pereyra tendrá otra semana larga de entrenamientos para dilucidar un par de dudas en la formación titular.
La duda principal tiene que ver con la ausencia de Nicolás Barros Schelotto, quien sumó su quinta tarjeta amarilla y será baja para el compromiso de los octavos de final. Si bien el entrenador tiene varias alternativas, la posible continuidad de Mateo Seoane en el once titular es la que obliga a menor cantidad de variantes tácticas para jugar en Liniers.
El Heredero se quedó fuera del partido del domingo por una amarilla recibida por una falta menor en un momento caliente del partido, cuando el árbitro Juan Pafundi venía de frenar un tumulto con las amonestaciones a Alexis Steimbach, Nicolás Oroz y Alan Lescano. La ausencia de Nicolás Barros Schelotto le quita morbo al partido ante Vélez, dirigido por su padre con su tío Gustavo como ayudante de campo. Para los mellizos -que ayer cumplieron 53 años- será sin dudas un partido especial ante el club de sus amores pero con el respeto por el compromiso laboral con Vélez Sarsfield.
De la mano de la posible continuidad de Seoane, es un hecho el regreso de Augusto Max a la formación inicial. El mediocampista tucumano iba a ser titular, pero el sábado se decidió bajarlo del partido para no complicar una sobrecarga muscular que venía arrastrando en los últimos días.
Además, estará en condiciones de regresar a la titularidad Enzo Martínez. El uruguayo jugará ante Vélez pero ¿por quién? Si bien Renzo Giampaoli siempre ha sido titular conm el Pata, la inclusión de Germán Conti dotó a la defensa de un mayor poderío en el juego aéreo.
La probable formación para jugar ante Vélez sería con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Marcelo Torresy Agustín Auzmendi.
LE PUEDE INTERESAR
Dinero fresco para Gimnasia por el ascenso del Schalke 04 de Felipe Sánchez
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Medina: “La Libertadores es una ilusión, no se negocia”
Mateo Seoane podría seguir como titular por la suspensión de N. Barros Schelotto
Ariel Pereyra tendrá varios días para trabajar el partido, que lo enfrentará a un cuerpo técnico al que conoce a la perfección. El Pata fue ayudante de campo de Guillermo Barros Schelotto en Lanús, Boca Juniors, Los Ángeles Galaxy y el proceso al frente de la Selección de Paraguay.
Para Pereyra, “Vélez es el rival más difícil” que les podía tocar. “Sabemos lo intensos son los equipos de Guillermo. Va a estar lindo. Vamos a una cancha que fue históricamente difícil para Gimnasia. Vamos con nuestras armas y el pensamiento es ir a ganar. Voy a aprovechar que yo los conozco, ellos no me conocen tanto todavía”, señaló el DT tripero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí