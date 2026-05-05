El Lobo palpita los regresos de Martínez y Max

Con la confirmación de que enfrentará el próximo domingo a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, el plantel albiazul retomará los entrenamientos esta mañana desde las 10.00. Ariel Pereyra tendrá otra semana larga de entrenamientos para dilucidar un par de dudas en la formación titular.

La duda principal tiene que ver con la ausencia de Nicolás Barros Schelotto, quien sumó su quinta tarjeta amarilla y será baja para el compromiso de los octavos de final. Si bien el entrenador tiene varias alternativas, la posible continuidad de Mateo Seoane en el once titular es la que obliga a menor cantidad de variantes tácticas para jugar en Liniers.

El Heredero se quedó fuera del partido del domingo por una amarilla recibida por una falta menor en un momento caliente del partido, cuando el árbitro Juan Pafundi venía de frenar un tumulto con las amonestaciones a Alexis Steimbach, Nicolás Oroz y Alan Lescano. La ausencia de Nicolás Barros Schelotto le quita morbo al partido ante Vélez, dirigido por su padre con su tío Gustavo como ayudante de campo. Para los mellizos -que ayer cumplieron 53 años- será sin dudas un partido especial ante el club de sus amores pero con el respeto por el compromiso laboral con Vélez Sarsfield.

De la mano de la posible continuidad de Seoane, es un hecho el regreso de Augusto Max a la formación inicial. El mediocampista tucumano iba a ser titular, pero el sábado se decidió bajarlo del partido para no complicar una sobrecarga muscular que venía arrastrando en los últimos días.

Además, estará en condiciones de regresar a la titularidad Enzo Martínez. El uruguayo jugará ante Vélez pero ¿por quién? Si bien Renzo Giampaoli siempre ha sido titular conm el Pata, la inclusión de Germán Conti dotó a la defensa de un mayor poderío en el juego aéreo.

La probable formación para jugar ante Vélez sería con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Marcelo Torresy Agustín Auzmendi.

Mateo Seoane podría seguir como titular por la suspensión de N. Barros Schelotto

Ariel Pereyra tendrá varios días para trabajar el partido, que lo enfrentará a un cuerpo técnico al que conoce a la perfección. El Pata fue ayudante de campo de Guillermo Barros Schelotto en Lanús, Boca Juniors, Los Ángeles Galaxy y el proceso al frente de la Selección de Paraguay.

Para Pereyra, “Vélez es el rival más difícil” que les podía tocar. “Sabemos lo intensos son los equipos de Guillermo. Va a estar lindo. Vamos a una cancha que fue históricamente difícil para Gimnasia. Vamos con nuestras armas y el pensamiento es ir a ganar. Voy a aprovechar que yo los conozco, ellos no me conocen tanto todavía”, señaló el DT tripero.