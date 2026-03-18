Megacausa IOMA: elevan a juicio a 19 imputados acusados de corrupción

La megacausa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gestión de Daniel Scioli dio un paso clave hacia el juicio oral. El expediente fue radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de La Plata, donde se juzgará a 19 imputados bajo la intervención de la fiscal Viviana Arturi.

Se trata de una de las investigaciones más sensibles sobre el manejo de fondos públicos en la provincia de Buenos Aires durante el sciolismo. Con la designación del tribunal y la fiscal de juicio, la causa ingresa en su etapa previa al debate oral.

El TOC N°5 estará integrado por los jueces Ezequiel Augusto Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi, quienes deberán analizar un expediente de gran volumen probatorio y complejidad.

Las acusaciones

Según la investigación, se habría montado un entramado de maniobras sistemáticas para desviar fondos del organismo. Entre los delitos imputados figuran negociación incompatible con la función pública, peculado en 78 hechos, fraude en perjuicio de la administración pública, uso de documento público falso y asociación ilícita.

El expediente describe un esquema organizado que operaba a través de múltiples operatorias, lo que explica tanto la cantidad de imputados como la magnitud del caso.

Los imputados

Entre los principales acusados aparece el extitular de IOMA, Antonio Atilio La Scaleia, junto a exdirectores y funcionarios del organismo como Roberto Jorge Passo, Humberto Jorge Pumo, Patricia Viviana Nisembaum, Luis Ángel Pérez, Jorge Héctor Giordano, Gustavo Fernando Seva, Daniel Osvaldo Burgos, Alejandro Víctor Fernández, Nicolás Vitale, Romero Seguel Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Victoria Sabbatini, María Celeste Celle, José Rodríguez, Bernardo Julio Rodríguez, Diego Osvaldo Giovannetti, Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Adrián Bianchimano.

Todos ellos llegarán a juicio acusados como coautores o partícipes necesarios en los distintos delitos investigados, tanto en el denominado “Hecho I” como en el “Hecho II”, este último vinculado a la figura de asociación ilícita.

Contexto político

La causa se inscribe en una serie de denuncias por presuntas irregularidades durante la gestión de Scioli, varias de ellas impulsadas en su momento por la dirigente Elisa Carrió. El expediente estuvo atravesado por fuertes cruces políticos y mediáticos, en un contexto donde las acusaciones de corrupción ocupaban un lugar central en la agenda pública.

Ahora, con el tribunal definido, el proceso avanza hacia el juicio oral, instancia en la que se pondrá a prueba la solidez de la acusación en uno de los expedientes más voluminosos y de mayor impacto político de los últimos años en la provincia.