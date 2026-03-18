Alak y Alonso lanzaron un sistema de seguridad que integra el 911, el SAME y el COM en tiempo real

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Contará con geolocalización y permitirá mejorar la coordinación y el despliegue de recursos
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El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, presentaron este miércoles el Sistema Multiagencia, que permitirá articular en tiempo real a las distintas áreas de emergencia para optimizar la respuesta y el despliegue de recursos ante situaciones críticas.
“Estamos dando un paso fundamental para integrar los sistemas de respuesta y garantizar una atención más rápida y eficiente ante cada emergencia, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo el trabajo conjunto entre las distintas áreas”, destacó Alak desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). "Esta herramienta permitirá darle más instrumentos a la ciudad para que podamos seguir combatiendo el delito y asistiendo a los vecinos de la ciudad", agregó.
La iniciativa permitirá la articulación y coordinación de las distintas áreas de emergencia a nivel provincial y municipal, incluyendo el 911, el SAME, Emergencias Territoriales, las patrullas municipales y el propio COM, consolidando un esquema de trabajo conjunto.
Así, el sistema tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos disponibles y agilizar su despliegue ante situaciones de emergencia, tanto en el ámbito policial como municipal, y posibilitar una mayor transparencia en la fiscalización de los aportes locales destinados a la operatividad territorial.
El objetivo principal de la implementación es garantizar el seguimiento en tiempo real de cada situación y la asignación del recurso más cercano y adecuado. De este modo, se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales y optimizar el aprovechamiento de los recursos existentes.
A su vez, se impulsa un modelo de gestión integrado y unificado para la atención, recepción y despacho de eventos basado en un registro único. Esta herramienta facilita la coordinación entre las distintas áreas involucradas, mejorando la comunicación y la eficiencia en la respuesta ante incidentes.
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Por su parte, y al referirse al COM, Alonso destacó que “hay muchísima inversión en tecnología” y enfatizó: “Hoy, formalmente, estamos absolutamente integrados: toda la información del 911, toda la información de los patrulleros, el tiempo que tardamos en llegar a las emergencias”.
“Desde la Provincia vamos a tener toda la información que recoge el Municipio en tiempo real; esto es Municipio y Provincia trabajando juntos para llevar tranquilidad a los barrios, combatir el delito, bajar los homicidios y combatir la droga”, destacó el ministro, y concluyó: “Juntos, construyendo una Buenos Aires y una La Plata mejor”.
Participaron de la presentación Solange Marcos, subsecretaria provincial de Participación Ciudadana; Diego Pepe, secretario de Seguridad municipal; Tomás Bover, subsecretario comunal de Análisis; Juan Cruz Giovanetti, subsecretario de Seguridad; Guillermo De Souza, subsecretario de Control Urbano y Convivencia; y Mariano Kolonia, director general del Centro de Monitoreo, entre otras autoridades.
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