Fernando Muslera será convocado a la selección de Uruguay y no estará en el próximo partido de Estudiantes

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El entrenador Alexander Medina deberá rearmar el equipo ante la ausencia del juvenil para los próximos compromisos del torneo local
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El arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, integrará la lista de convocados de la selección uruguaya para la próxima fecha FIFA, donde la "Celeste" afrontará dos amistosos. Por esa razón, el Pincha no podrá contar con el experimentado arquero en el compromiso venidero correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura.
El equipo sufrirá una baja sensible en el arco, ya que Muslera habitual en la estructura titular no podrá estar disponible y obliga al DT a buscar a su reemplazante para el armado del equipo. El arquero viajará mañana desde Uruguay rumbo a Londres para enfrentar a Inglaterra y luego, en Italia, la Celeste jugará contra Argelia.
De esta manera, el cuerpo técnico deberá reconfigurar el once titular con el probable ingreso de Fabricio Iacovich, en un contexto en el que el equipo busca sostener la senda de la victoria luego del triunfo en Mendoza.
El arquero había tomado la decisión tiempo atrás de ponerle una pausa a la Selección, pero en el último tiempo con Bielsa a la cabeza, Muslera revirtió su postura y así regresará al combinado celeste para sumarse al grupo.
La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni confirmó los convocados para la fecha FIFA de marzo en la que la “Albiceleste” va a enfrentar a Guatemala, previo al Mundial 2026.
Tomás Palacios es la gran sorpresa en la lista de la Selección argentina para el amistoso del próximo 31 de marzo ante Guatemala. El defensor de 22 años se ganó un lugar entre los convocados por el entrenador Lionel Scaloni gracias a sus destacadas actuaciones en Estudiantes.
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Tomás Palacios durante una de sus presentaciones en UNO
Nacido en General Pico, La Pampa, Palacios debutó en primera división en Talleres de Córdoba en 2020 y luego fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza.
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