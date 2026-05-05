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Política y Economía

El campo podría liquidar más de 35 mil millones de dólares

De ser así, lo convertiría en el principal aportante de divisas al país

El campo podría liquidar más de 35 mil millones de dólares
5 de Mayo de 2026 | 07:11

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El complejo agro exportador liquidó en abril 2.495 millones de dólares, lo que implica una baja de 1% en forma interanual y un alza de 23% con relación a marzo.

Las cifras fueron informadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En este marco, se espera que el sector podría superar los 35 mil millones de dólares, cifra que ratificaría que el campo es el principal aportante de divisas al país.

Mejores producciones en soja y maíz, tanto en la llamada zona núcleo como en otras áreas, y mejores condiciones climáticas que años anteriores hacen pensar que esa cifra se podrá alcanzar y hasta superar.

Según las estimaciones, la cosecha de la soja llegaría a un volumen final de 50,5 millones de toneladas, y el maíz rondaría las 49 millones de toneladas.

Durante el primer cuatrimestre el sector liquidó 7.667 millones de dólares, que implica una caída de 11% en la comparación con igual período del año pasado.

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Sin embargo, se espera que esa caída se recuperará en mayo y mejorará aún más en junio y julio, 

“En relación a abril de 2025, la baja es insignificante y muestra que los efectos de la suspensión de derechos del año pasado ya no se sienten en el mercado de granos para exportación, pero, si lo comparamos con todo el 2026, ahí detectamos que el efecto de la suspensión de retenciones se sintió como anticipo de divisas hasta el mes de marzo pasado”, explicó, Gustravo Idigoras presidente de CIARA-CEC.

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