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Deportes |Será por la segunda rueda del m1000 de miami

Se viene un gran duelo, Fonseca y Alcaraz

Se viene un gran duelo, Fonseca y Alcaraz
20 de Marzo de 2026 | 02:26
Edición impresa

Joao Fonseca se impuso al húngaro Fabián Marozsan y será el rival de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, en el primer enfrentamiento entre el murciano y el joven brasileño.

Fonseca, 39 del mundo, se deshizo de Marozsan (46) por 6-4, 3-6 y 6-2 en una hora y 50 minutos de partido.

El brasileño, de 19 años, está cumpliendo un notable inicio de 2026, en el que incluso puso contra las cuerdas a Jannik Sinner (2) en los octavos de final de Indian Wells, torneo que acabó conquistando el italiano.

El duelo ante Alcaraz, número 1 del mundo, será su primer enfrentamiento oficial, tras haberse medido en un partido de exhibición en Miami en diciembre pasado, con triunfo para el español.

“Con muchas ganas, desde luego. No sé los demás, pero yo siempre intento y tengo muchas ganas de enfrentarme a los mejores”, dijo Fonseca en declaraciones a la prensa.

 

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