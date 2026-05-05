Alimentos al frente: cómo se reconfiguró el índice de precios en La Plata en abril

La inflación en La Plata mostró en abril una desaceleración respecto al fuerte salto de marzo, aunque con un dato clave: la presión sobre los precios no desapareció, sino que cambió de lugar y volvió a concentrarse en el consumo cotidiano.

Según el informe elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata junto al Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, el Índice de Precios Básicos local registró una suba de 2,2% durante abril. El dato se ubica 3,2 puntos porcentuales por debajo del mes anterior y corta la tendencia de aceleración que había marcado el primer trimestre del año.

En el acumulado del primer cuatrimestre, los precios subieron 13,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 34,3%, reflejando que, más allá de la moderación reciente, el nivel general sigue en valores elevados.

Un freno tras el pico de marzo

El relevamiento, que contempla 63 productos de una canasta básica de bienes y servicios de primeras marcas, evidencia un cambio claro en la dinámica inflacionaria local. Durante marzo, el aumento estuvo impulsado principalmente por combustibles, transporte y servicios públicos, con subas extraordinarias.

En abril, esos rubros perdieron fuerza de manera marcada y explican gran parte de la desaceleración general. Sin embargo, el alivio es relativo: la presión inflacionaria se trasladó nuevamente hacia los bienes básicos.

Alimentos, otra vez en el centro

El rubro Alimentos y Bebidas volvió a ser el principal motor del índice, con una suba de 1,9% en el mes y una incidencia cercana al 40% del total. En términos concretos, explicó casi la mitad del aumento general, aportando 0,9 puntos porcentuales del 2,2%.

Dentro de este segmento, los alimentos para consumir en el hogar marcaron el ritmo con un incremento de 1,8%. Un dato relevante fue el comportamiento de la carne: tras cinco meses de fuertes aumentos —con un promedio mensual del 5,6%—, en abril prácticamente no registró subas.

Aun así, otros productos sostuvieron la presión, con incrementos en aceites, panificados y lácteos, lo que mantuvo al rubro como el principal determinante del nivel de precios en la ciudad.

Indumentaria e higiene, los nuevos protagonistas

Uno de los cambios más notorios del mes fue el crecimiento en la incidencia de Indumentaria y de Higiene y Limpieza, dos rubros que en marzo habían tenido un rol secundario.

La indumentaria registró un aumento del 3,5%, impulsado por el inicio de la temporada otoño-invierno, con subas visibles en ropa interior y prendas de abrigo. Este rubro aportó 0,4 puntos porcentuales al índice general.

Por su parte, Higiene y Limpieza también mostró una aceleración significativa, con aumentos en productos de uso diario tanto personal como del hogar. Su incidencia fue de 0,3 puntos porcentuales.

En conjunto, ambos sectores ganaron protagonismo en la estructura del índice y reflejan un cambio en el tipo de consumo que está siendo más afectado por los aumentos.

Servicios y combustibles, en retroceso

En contraste con marzo, los servicios y el transporte —incluidos los combustibles— redujeron notablemente su peso en la variación mensual. Servicios aportó 0,3 puntos porcentuales y transporte y combustibles 0,2, muy por debajo de lo observado el mes previo.

Este comportamiento explica gran parte de la desaceleración del índice, pero también deja en evidencia que la inflación no cedió, sino que se redistribuyó.

Precios cotidianos, en alza

El informe también destaca que los mayores aumentos del mes se registraron en productos de consumo diario. Entre ellos aparecen galletitas, detergente, jabón de tocador, shampoo y pantalones jean, con subas que oscilaron entre el 6,4% y el 11,3%.

La foto de abril deja una conclusión clara: aunque el ritmo de aumento se moderó, la inflación sigue impactando con fuerza en los gastos más habituales de los hogares platenses, especialmente en alimentos y productos esenciales.

De esta manera, el alivio tras el pico de marzo aparece como parcial y plantea un escenario donde el foco vuelve a estar en el consumo básico, un dato clave para entender cómo se siente la inflación en el día a día.