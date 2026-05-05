Fotos | Los hinchas llegan a Perú para acompañar a Estudiantes ante Cusco FC

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Los hinchas de Estudiantes comenzaron a llegar en las últimos días a Perú, para acompañar al equipo en la cuarta fecha de la Copa Libertadores, ante Cusco FC. El choque, que tendrá lugar mañana desde las 19 horas, contará con la presencia varios Pinchas en el estadio.
Aquellos hinchas que llegaron entre ayer y hoy, aprovecharon para recorrer el Santuario Histórico de Machu Picchu ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco. Mientras que otros también aprovecharon para recorrer la Ciudad que albergará el partido de los dirigidos por el Cacique Medina y el equipo comandado por el ex DT de Gimnasia, Alejandro Orfila.
Franco Principi y Facundo Barrancos
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