"Falsos pasajeros" atacaron a una chofer de Uber durante un brutal asalto en La Plata

Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad de la zona norte platense este lunes por la mañana. Una conductora de la plataforma Uber resultó víctima de un asalto a manos de dos sujetos que fingieron ser clientes. El hecho tuvo lugar alrededor de las 11:30 en el cruce de las calles 12 y 507 bis, donde los agresores arremetieron contra la mujer con el fin de quitarle sus elementos de valor a plena luz del día.

De acuerdo con el relato de los testigos presenciales, el robo se caracterizó por la agresividad de los delincuentes. Los sujetos tomaron a la joven del cuello para asfixiarla y obligarla a entregar su teléfono celular y la billetera. Según los testimonios recolectados en el lugar, los malvivientes incluso intentaron llevarse el vehículo, aunque no lograron concretar ese tramo del asalto ante la resistencia y la situación de tensión.

Tras el forcejeo, los asaltantes emprendieron la fuga a pie. Sin embargo, su intento de escape resultó breve. Los efectivos policiales, con la colaboración de los residentes que se mantuvieron alertas en todo momento, localizaron a los sospechosos a escasos metros del lugar del incidente. Ambos se encontraban ocultos entre los pastizales de la zona cuando las autoridades procedieron a su aprehensión inmediata.