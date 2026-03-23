Nutricionistas alertan por el impacto de la crisis hídrica en la alimentación

A 33 años de la instauración del Día Mundial del Agua por parte de la ONU, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires volvió a poner ayer el foco en un recurso que suele darse por garantizado, pero cuya crisis es cada vez más evidente. La advertencia no es menor: la evidencia científica ya habla de una “bancarrota hídrica global”, un escenario en el que se consume más agua de la que los sistemas naturales pueden reponer.

El deterioro de la calidad del agua y su gestión ineficiente provocaron que, desde comienzos del siglo XXI, la disponibilidad global de agua dulce se redujera cerca de un 20%, lo que se teme que impacte a corto plazo en un aspecto muy poco tenido en cuenta: la alimentación.

“Existe una relación directa entre agua y producción de alimentos, ya que actualmente, alrededor del 70% del agua dulce disponible en el planeta se utiliza en la agricultura”, señala la nutricionista Ana Laura Vera, al resaltar que “esto convierte al agua en un factor crítico para la seguridad alimentaria global”.

Lo cierto es que las consecuencias de la falta de agua segura son múltiples. La disminución de los rendimientos agrícolas impacta en los precios de los alimentos y aumenta la vulnerabilidad alimentaria. Pero además, crecen las enfermedades infecciosas asociadas al consumo de agua contaminada. Diarreas, gastroenteritis y otras patologías no solo afectan de manera directa la salud, sino que deterioran el estado nutricional y generan un círculo vicioso en el que enfermedad y malnutrición se potencian.

En Argentina, el panorama combina fortalezas y desafíos. El país cuenta con importantes reservas, como los 16.968 cuerpos de hielo relevados en el Inventario Nacional de Glaciares, que cubren una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. Estos glaciares no sólo son paisajes turísticos: almacenan agua dulce, alimentan ríos y sostienen sistemas productivos. Son, además, la segunda mayor reserva de agua apta para consumo humano, después del Acuífero Guaraní.

De ahí que en un contexto de crisis climática, la discusión sobre su protección excede lo ambiental y se vincula directamente con la salud y la alimentación, señala Vera al explicar que “desde el punto de vista fisiológico, el agua es un nutriente esencial”.

“Participa en la digestión, en el transporte de nutrientes, en la regulación de la temperatura corporal y en la eliminación de desechos metabólicos. Incluso niveles leves de deshidratación —entre el 1% y el 2% del peso corporal— pueden afectar el rendimiento físico, la función cognitiva y el bienestar general”, cuenta la licenciada en Nutrición.

“El agua es el pilar invisible de la nutrición y de los sistemas alimentarios -agrega la especialista-; y la seguridad alimentaria comienza mucho antes de que un plato llegue a la mesa, se inicia en el agua que permite producir los alimentos”.