Estudiantes vs Central Córdoba: los goles

Ni bien comenzó el segundo tiempo Estudiantes abrió el marcador. Tiro libre frontal cerca del borde del área, caricia de zurda con mucho efecto de Alexis Castro y la pelota se clavó en el ángulo superior izquierdo de un impotente Alan Aguerre.

Estudiantes escrituró la victoria cuando Mikel Amondarain llegó abajo del arco para convertir ante un centro de Palacios. El pibe, uno de los más queridos del plantel, debutó como artillero en la primera del Pincha en el minuto 25.

A los 34 minutos, Tiago Palacios, de gran partido, sirvió un centro ideal para que Gaich, de cabeza, facturara el tercer alarido. Luego salieron Piovi y Tiago Palacios e ingresaron José Sosa y Facundo Farías.

Luego, a los 40, de volea y con el arco libre tras una errónea salida de Aguerre, Gaich firmó el segundo grito en su cuenta personal y el cuarto de la noche para el delirio de los hinchas.

Finalmente, a los 43 minutos, Gaich convirtió el quinto gol del Pincha -y el tercero para llevarse el balón- de cabeza luego de anticiparse a su marca y conectar de cabeza el envío de José Sosa.