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Información General |CUANDO LA TIERRA SE MUEVE EN LA LLANURA: LOS POCOS SISMOS QUE SORPRENDIERON EN LA CAPITAL BONAERENSE

¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región

¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región

Una vista aérea de la Ciudad / EL DIA

22 de Marzo de 2026 | 01:14
Edición impresa

Cada vez que un temblor se percibe en el área metropolitana de Buenos Aires, una pregunta reaparece entre vecinos y en redes sociales: ¿puede haber terremotos en La Plata, Berisso o Ensenada? Las investigaciones científicas realizadas por universidades y organismos especializados coinciden en una conclusión general: el Gran La Plata se encuentra en una de las regiones geológicamente más estables de la Argentina.

Los mapas oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) clasifican a gran parte de la provincia de Buenos Aires dentro de la Zona 0 de peligrosidad sísmica, lo que implica un riesgo muy reducido de terremotos destructivos. Este criterio surge de estudios históricos de actividad sísmica y de análisis geológicos realizados en distintas regiones del país (INPRES, mapa de peligrosidad sísmica nacional).

La explicación principal está en la estructura geológica del subsuelo. La región se encuentra asentada sobre el Cratón del Río de la Plata, una antigua estructura tectónica extremadamente estable que forma parte del basamento continental sudamericano. Los cratones son bloques rígidos de la corteza terrestre que suelen presentar muy baja actividad sísmica (Brunetto, Sobrero y Giménez, 2017).

Investigaciones geológicas publicadas en el Journal of South American Earth Sciences y disponibles en el repositorio del CONICET indican que la región presenta un régimen de deformación muy lento y esfuerzos tectónicos débiles propios de zonas intraplaca, muy alejadas de los límites activos entre placas tectónicas como ocurre en la cordillera de los Andes (Brunetto et al., 2017; CONICET Digital).

LA PLATA Y SU TRADICIÓN CIENTÍFICA EN EL ESTUDIO DE TERREMOTOS

Paradójicamente, aunque la región casi no registra terremotos propios, la ciudad de La Plata ocupa un lugar importante en la historia de la sismología argentina. Desde comienzos del siglo XX, la ciudad fue uno de los principales centros de observación sísmica del país.

El Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata, hoy parte de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, instaló a principios del siglo pasado una estación sismológica equipada con sismógrafos que permitían registrar ondas sísmicas provenientes de terremotos ocurridos en otras partes del mundo.

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Los documentos históricos conservados en el repositorio institucional SEDICI (Servicio de Difusión de la Creación Intelectual) muestran cómo los sismógrafos instalados en la ciudad registraban terremotos ocurridos en la cordillera de los Andes, en el Pacífico o incluso en otras regiones del planeta. Estas publicaciones, conocidas como “Contribuciones Geofísicas del Observatorio de La Plata”, documentan mediciones realizadas desde comienzos del siglo XX.

En esos registros, La Plata aparece sistemáticamente como estación de observación macrosísmica, es decir, un punto desde donde se detectaban ondas sísmicas generadas por terremotos lejanos, pero no como zona generadora de eventos propios (Repositorio SEDICI - UNLP, documentos del Servicio Sísmico del Observatorio Astronómico).

LOS TERREMOTOS HISTÓRICOS QUE SÍ SE SINTIERON EN LA REGIÓN

Aunque el subsuelo del Gran La Plata no genera terremotos importantes, existen antecedentes históricos en los que movimientos telúricos provenientes de otras zonas fueron percibidos por la población de la región.

El caso más conocido es el terremoto del Río de la Plata del 5 de junio de 1888, considerado el evento sísmico más fuerte documentado en la región rioplatense. Diversos estudios históricos estiman que tuvo una magnitud aproximada de 5,5 en la escala Richter, con epicentro en el lecho del Río de la Plata cerca de la costa uruguaya (INPRES; estudios históricos de sismicidad argentina).

El fenómeno fue percibido en Buenos Aires y en localidades cercanas, incluyendo la zona donde se encontraba la recién fundada ciudad de La Plata. Los testimonios de la época describen movimientos de lámparas, vibraciones en muebles y oscilaciones de objetos colgantes, aunque no se registraron daños estructurales importantes.

Otro evento regional ocurrió el 5 de junio de 1988, con epicentro en el Atlántico Sur frente a Uruguay y una magnitud cercana a 5,2, según registros de redes sísmicas regionales. Si bien el epicentro estuvo lejos del área platense, el episodio volvió a recordar que incluso regiones consideradas estables pueden experimentar sismos ocasionales (catálogos sísmicos regionales citados por INPRES).

EL TEMBLOR DE 2018 QUE SORPRENDIÓ AL GRAN BUENOS AIRES

En tiempos recientes, el episodio sísmico más recordado ocurrió el 30 de noviembre de 2018, cuando un temblor fue percibido en distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo la ciudad de La Plata.

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento tuvo una magnitud aproximada de 3,8 en la escala Richter y se produjo a las 10:27 de la mañana, con una profundidad cercana a 25 kilómetros.

El epicentro se localizó en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, a unos 32 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 50 kilómetros al oeste de La Plata. A pesar de su baja magnitud, el fenómeno fue percibido por numerosos vecinos y generó gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación (INPRES; cobertura periodística nacional de noviembre de 2018).

Investigaciones posteriores publicadas en la Revista de la Asociación Geológica Argentina analizaron el evento y determinaron que se trató de un sismo intraplaca típico del Cratón del Río de la Plata, con intensidades perceptibles pero sin potencial destructivo (Venerdini et al., 2019).

LA SITUACIÓN ACTUAL: ESTABILIDAD EN EL GRAN LA PLATA

Los registros recientes indican que el suelo del Gran La Plata se mantiene mayormente estable. Los sistemas de monitoreo sísmico no han detectado terremotos con epicentro directo en la región en los últimos años.

Los especialistas señalan que la actividad sísmica ocasional en la provincia de Buenos Aires suele estar asociada a estructuras geológicas profundas del cratón o a eventos distantes cuyos efectos se perciben débilmente en la superficie.

Incluso los eventos sísmicos detectados en otras áreas de la provincia, como algunos registrados frente a la costa atlántica en los últimos años, no han tenido impacto perceptible en la capital bonaerense ni en las ciudades ribereñas del Gran La Plata.

Por ese motivo, la comunidad científica coincide en que la probabilidad de terremotos destructivos en La Plata, Berisso y Ensenada es extremadamente baja, aunque no completamente inexistente, ya que incluso las regiones intraplaca pueden registrar movimientos aislados (INPRES; estudios geológicos del CONICET).

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