VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
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La comunidad internacional conmemora una nueva jornada de concientización sobre el recurso más vital del planeta. En nuestro país, el 10 por ciento de la población no cuenta aún con el agua corriente de red
Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha impulsada por las Naciones Unidas desde 1993 para reflexionar sobre el acceso al agua potable y promover su gestión sostenible. Una fecha que funciona como un termómetro de la desigualdad global. A más de tres décadas de su creación, el panorama muestra avances importantes, pero también profundas desigualdades alrededor del planeta.
El tema elegido para 2026 es “Agua y género”, bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, con el objetivo de visibilizar cómo la falta de acceso al agua potable y al saneamiento afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en distintas regiones del planeta. Subraya que la escasez no afecta a todos por igual: son las mujeres y niñas quienes, en gran parte del mundo, dedican millones de horas diarias a la recolección de agua, sacrificando su educación y seguridad.
A pesar de los compromisos internacionales para el año 2030 (ODS 6), las estadísticas oficiales de ONU-Agua y la UNESCO revelan una realidad persistente, como la situación de 2.200 millones de personas que viven sin acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.
Otras 3.600 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) carecen de servicios de saneamiento básico.
Mientras, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene agua potable disponible de forma constante.
Se estima que para 2050, más de la mitad de la población mundial sufrirá algún tipo de estrés hídrico debido al cambio climático y al crecimiento urbano desmedido.
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En nuestro país, el panorama presenta claroscuros. Si bien cuenta con una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo (el Acuífero Guaraní), la infraestructura de red no llega a todos los hogares por igual.
Según los datos más recientes del INDEC (2025/2026) y relevamientos de organizaciones civiles como la Fundación Tejido Urbano, aproximadamente 10% (más de 4,5 millones de personas) carece de agua corriente.
También refleja un déficit en los servicios básicos: el 46,2% de los hogares urbanos no cuenta al menos con un servicio (agua, gas o cloacas).Barrios PopularesEl 57% de los barrios inscriptos en el RENABAP tiene conexiones irregulares o precarias.SaneamientoCerca de un 27% de la población aún no cuenta con acceso a cloacas.
La situación en 2026 está marcada por una fuerte desaceleración en la obra pública hídrica. Informes recientes indican que, de las obras de agua y saneamiento previstas para este ciclo, más del 70% presentan avances mínimos o están paralizadas. Esto se suma a un contexto de aumentos tarifarios que buscan la sostenibilidad del sistema, pero que tensan la economía de los sectores más vulnerables.
En el interior del país, especialmente en el Norte Grande, la calidad del agua sigue siendo una preocupación sanitaria debido a la presencia natural de arsénico en napas y la falta de plantas potabilizadoras modernas.
En un mundo atravesado por el cambio climático, el crecimiento demográfico y la creciente presión sobre los recursos naturales, garantizar el acceso equitativo al agua se perfila como uno de los grandes desafíos globales de las próximas décadas.
Mientras la tecnología permite avances en desalinización y reutilización, el acceso básico sigue siendo un privilegio para millones. Como reza el lema de este año, garantizar que el agua fluya es, ante todo, una cuestión de igualdad social y de género.
El 90% de las familias en barrios populares (RENABAP) no tienen acceso formal a la red de agua potable.
2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura.
La crisis del agua en Argentina se agrava por el cambio climático, que provoca el retroceso de los glaciares andinos y amenaza cuencas vitales.
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