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El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular

El especial saludo de Maria Becerra a Tini por su cumpleaños con una foto muy particular
23 de Marzo de 2026 | 08:08

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Unidas, siempre resaltando una la carrera de la otra y viceversa. El cariño y la amistad de María Becerra y Tini crece con el correr del tiempo.

Allí, la fanática del Lobo, quiso dejarle un conmovedor mensaje a la Triple T en su cumple 29.

María Becerra y Tini Stoessel tienen un amor profundo la una por la otra. Eso quedó demostrando en el saludo tierno que La Nena de Argentina le hizo a la Triple T, demostrando que están más juntas que nunca.

Recordemos que, desde que se conocieron Tini y María formaron una gran amistad que se sostiene en el tiempo. Grabaron juntas "High RMX" junto a Lola Índigo en 2020. Luego vino el furor de "Miénteme" en 2023. Y el 18 de septiembre de 2025 presentaron otro hit "Hasta que me enamoro". 

Es por ese gran cariño que María quiso dedicarle unas bellas palabras a Tini, con un sabor más que especial.

"Feliz cumpleaños amiga de mi alma. Te amo, te merecés lo mejor de este mundo @tinistoessel gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor. Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chicas que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas. Te amo", escribió María Becerra junto a una foto con Tini donde se las ve muy jóvenes en los primeros tiempos de grabación juntas. 

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"@tinistoessel gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor", escribió María Becerra a su amiga y colega.

Entonces Tini no tardó en responder: "No puedo con esta foto. Qué hermosos recuerdos. Qué lindo tenerte en mi vida, sabes lo mucho que te quiero, gracias por acompañarme, cuidarme y quererme".

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