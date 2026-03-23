La previa del Mundial 2026: así están las parejas de los jugadores de la selección, sus loocks, historias de amor y seguidores   

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No es fútbol femenino, pero de perfiles discretos a verdaderas celebridades, las parejas de los jugadores de la Selección Argentina también juegan su propio Mundial.
Así, en las tribunas, en los palcos y sobre todo en redes sociales, hay otras protagonistas que captan todas las miradas: las novias y esposas de los futbolistas.
En la Selección Argentina, varias de ellas ya son figuras instaladas.
La más icónica, sin discusión, es Antonela Roccuzzo. Compañera de toda la vida de Lionel Messi, logró construir un perfil propio con un estilo elegante y natural.
Allí, cada aparición de Antonela en un estadio se vuelve tendencia, y en los mundiales su presencia genera tanto interés como los partidos.
Por otra parte, entre las más linkeadas aparece Agustina Gandolfo, compañera de Lautaro Martínez. Con un perfil lifestyle muy marcado, combina maternidad, fitness y moda, y se convirtió en una de las influencers más seguidas dentro del universo fútbol.
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También, entre las preferidas, está Camila Galante, pareja de Leandro Paredes. Discreta pero constante, comparte el detrás de escena familiar y el apoyo clave en cada competencia.
Otra de las figuras que crece en popularidad es Carolina Calvagni, compañera de Nicolás Tagliafico. Muy activa en redes, con contenido ligado al entrenamiento y la vida saludable.
Y Mandinha Martínez, pareja del arquero Emiliano Martínez, se ataja todo. Carismática y cercana, acompaña cada paso del Dibu y se ganó el cariño de los hinchas.
Finalmente, entre glamour, apoyo incondicional y exposición mediática, estas mujeres se convierten en protagonistas inesperadas del Mundial y sueñan con otra copa.
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