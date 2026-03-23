Acuña se pierde el próximo partido ante Belgrano

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En el partido de ayer por la tarde entre River y Estudiantes de Río Cuarto en la Docta, Marcos Acuña llegó a la quinta a amonestación, y se pierde el partido de la próxima fecha ante Belgrano en el Monumental, duelo que carece de fecha y horario.
En medio de una jugada que pasó desapercibida, a los 7 minutos del primer tiempo, el marcador de punta izquierda le propinó un pisotón a Tomás González, quien se quedó tendido en el césped acusando dolor. El árbitro Nazareno Arasa ni siquiera cobró falta, pero frenó las acciones para que sea atendido. Segundos después, en un momento que no fue tomado por la transmisión televisiva y con el lateral de espaldas, le mostró la amarilla.
De esta manera, el Huevo que llegaba a la provincia del mediterráneo con cuatro tarjetas en el lomo, el futbolista alcanzó las cinco amarillas. De tal modo, el Chacho Coudet no podrá contar con el lateral para el partido de la próxima jornada ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental de Núñez. Cabe recordar que la fecha 13 todavía no tiene día y horario confirmado.
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