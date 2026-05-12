Salarios de docentes y nodocentes universitarios: ¿cuánto cobran y cómo se devaluaron sus sueldos?

Los salarios de los docentes universitarios volvieron a quedar en el centro de la discusión luego de conocerse nuevos datos sobre la pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Según un informe difundido por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), los trabajadores del sector acumulan una caída salarial real del 31,5 por ciento entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, en medio de un fuerte ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales.

Los salarios varían según la dedicación y el cargo docente. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe un básico bruto de $1.898.740,01 (casi 11 mil por hora, sobre 40 semanales), cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo. Más antigüedad permite salarios mayores. Un Auxiliar de primera categoría percibe $1.062.708,05 como sueldo inicial, lo que representa apenas un 55 por ciento de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En tanto, un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva supera los $900 mil y un profesor adjunto con dedicación exclusiva ronda los $2 millones mensuales. Los gremios sostienen que, pese a las actualizaciones paritarias, los incrementos quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.

El informe señala que en los dos años de gestión libertaria el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 249,5 por ciento. En el mismo período, los salarios de las universidades nacionales aumentaron 139,4 por ciento, lo que generó un deterioro de 110,1 puntos porcentuales respecto a la inflación.

Desde FEDUN advirtieron además que los salarios universitarios “se encuentran por debajo de los niveles de 2002” y remarcaron que desde el pico alcanzado en 2011 el sector perdió 40,1 puntos reales de poder adquisitivo.

Datos económicos

El informe gremial también expuso el impacto presupuestario sobre las universidades públicas. Según FEDUN, el presupuesto universitario cayó casi un 50 por ciento respecto al inicio del gobierno de Javier Milei, en el marco del ajuste sobre el gasto público nacional.

A su vez, el estudio sostiene que los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales perdieron en conjunto 2,49 billones de pesos constantes entre 2024 y 2025 si se compara la masa salarial con la de 2023.

De ese total, el deterioro salarial fue de 1,17 billones de pesos durante 2024, mientras que para 2025 se proyecta una caída adicional de 1,32 billones de pesos.

El documento agrega además que en lo que va de 2026 los salarios universitarios ya registran una pérdida real del 10,2 por ciento, profundizando el conflicto salarial que mantiene en alerta a las casas de estudio y a las federaciones gremiales del sector.