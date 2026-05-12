Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles están separados hace un mes. Así, Ana Rosenfeld explicó que él no quería que viajase a Uruguay para trabajar, pero no ella iba a ceder.

La noticia salió a la luz justo cuando se lo empezó a vincular en la causa de coimas en las SIRA. Entonces, Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, filtró detalles sobre el tema.

"Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película", explicó Ana Rosenfeld.

Recordemos que, en la tele la cuestionaron porque a Martín Migueles lo siguen viendo en el Chateau, en el departamento de Nara. Allí, la abogada aseguró que él solo pasa, pero no se queda: "Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos".

Por otra parte, mostraron los inconvenientes con la Justicia que tuvieron las ex parejas de Wanda Nara, pero no incluyeron a Icardi.

Así, Ana Rosenfeld fue contundente y tiró un palito contra él: "Mauro también es un ex de Wanda con problemas legales". Por otro lado, la defendió y aseguró que la mediática devenida en conductora y actriz no estaba al tanto del pasado de Migueles.

"En el momento en que ella empezó a salir con Migueles, no sabía nada de su vida privada. Después empezaron a aparecer cosas e información, Wanda me pedía que se lo chequeen porque ella nunca estaría al lado de un señor que tenga ese tipo de problemas", aseveró Ana Rosenfeld. Nara estaría preocupada por todo lo que se está hablando de él.

"La conmueve todo lo que está apareciendo en los medios. Wanda le pidió explicaciones y Martín le dice que es inocente y lo va a demostrar en la Justicia. Ella quiere que se transparente y se sepa verdaderamente el grado de culpabilidad de él en esto", aseguró Ana Rosenfeld. Si bien no pudo terminar de explicar, dio motivos de la separación: "Lamentablemente, hay otros factores. Martín es celoso".

Finalmente, Ana Rosenfeld quiso separar a Nara de los inconvenientes legales de Martín: "Wanda no hizo negocios con Migueles".

En cuanto a la separación, tiró: "Están en un impasse y que él no la quiera soltar, como todos los hombres que conocí que estuvieron con ella, es un tema. Un cara a cara lo tendrán cuando ella vuelva de Uruguay"