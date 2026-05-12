Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |Teléfono para Icardi

Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles
12 de Mayo de 2026 | 08:14

Escuchar esta nota

Wanda Nara y Martín Migueles están separados hace un mes. Así, Ana Rosenfeld explicó que él no quería que viajase a Uruguay para trabajar, pero no ella iba a ceder.

La noticia salió a la luz justo cuando se lo empezó a vincular en la causa de coimas en las SIRA. Entonces, Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, filtró detalles sobre el tema.

"Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película", explicó Ana Rosenfeld.

Recordemos que, en la tele la cuestionaron porque a Martín Migueles lo siguen viendo en el Chateau, en el departamento de Nara. Allí, la abogada aseguró que él solo pasa, pero no se queda: "Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos".

Por otra parte, mostraron los inconvenientes con la Justicia que tuvieron las ex parejas de Wanda Nara, pero no incluyeron a Icardi.

Así, Ana Rosenfeld fue contundente y tiró un palito contra él: "Mauro también es un ex de Wanda con problemas legales". Por otro lado, la defendió y aseguró que la mediática devenida en conductora y actriz no estaba al tanto del pasado de Migueles.

LE PUEDE INTERESAR

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 

LE PUEDE INTERESAR

El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López

"En el momento en que ella empezó a salir con Migueles, no sabía nada de su vida privada. Después empezaron a aparecer cosas e información, Wanda me pedía que se lo chequeen porque ella nunca estaría al lado de un señor que tenga ese tipo de problemas", aseveró Ana Rosenfeld. Nara estaría preocupada por todo lo que se está hablando de él.

"La conmueve todo lo que está apareciendo en los medios. Wanda le pidió explicaciones y Martín le dice que es inocente y lo va a demostrar en la Justicia. Ella quiere que se transparente y se sepa verdaderamente el grado de culpabilidad de él en esto", aseguró Ana Rosenfeld. Si bien no pudo terminar de explicar, dio motivos de la separación: "Lamentablemente, hay otros factores. Martín es celoso".

Finalmente, Ana Rosenfeld quiso separar a Nara de los inconvenientes legales de Martín: "Wanda no hizo negocios con Migueles".

En cuanto a la separación, tiró: "Están en un impasse y que él no la quiera soltar, como todos los hombres que conocí que estuvieron con ella, es un tema. Un cara a cara lo tendrán cuando ella vuelva de Uruguay"

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El financista Migueles admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera

Guido Carrillo habló del increíble gol errado ante Racing y ya pone la cabeza en modo Libertadores

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
+ Leidas

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Al Monumental con el Heredero y sin Martínez

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

Un puma suelto pone en alerta a vecinos

El Pincha carga energía y le apunta a Flamengo

El contrato de Chelo Torres y una alerta

Diputado vs. Tauber: “No es el dueño de la UNLP”

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Últimas noticias de Espectáculos

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 

El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López

Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik

“Contemplaciones”: un platense entre jirafas y rinocerontes blancos
La Ciudad
Hace dos meses que una cuadra está a oscuras por luminarias que no funcionan en 19 y 522
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Policiales
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos
Información General
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Un puma suelto pone en alerta a vecinos
Logran crear en Argentina un cerdo para xenotrasplante
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Deportes
Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Al Monumental con el Heredero y sin Martínez
Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI
El contrato de Chelo Torres y una alerta
La Reserva recibe a Banfield en Estancia Chica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla