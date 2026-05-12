Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
El financista Migueles admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik
El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Los números de la suerte del martes 12 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Wanda Nara y Martín Migueles están separados hace un mes. Así, Ana Rosenfeld explicó que él no quería que viajase a Uruguay para trabajar, pero no ella iba a ceder.
La noticia salió a la luz justo cuando se lo empezó a vincular en la causa de coimas en las SIRA. Entonces, Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, filtró detalles sobre el tema.
"Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película", explicó Ana Rosenfeld.
Recordemos que, en la tele la cuestionaron porque a Martín Migueles lo siguen viendo en el Chateau, en el departamento de Nara. Allí, la abogada aseguró que él solo pasa, pero no se queda: "Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos".
Por otra parte, mostraron los inconvenientes con la Justicia que tuvieron las ex parejas de Wanda Nara, pero no incluyeron a Icardi.
Así, Ana Rosenfeld fue contundente y tiró un palito contra él: "Mauro también es un ex de Wanda con problemas legales". Por otro lado, la defendió y aseguró que la mediática devenida en conductora y actriz no estaba al tanto del pasado de Migueles.
LE PUEDE INTERESAR
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
"En el momento en que ella empezó a salir con Migueles, no sabía nada de su vida privada. Después empezaron a aparecer cosas e información, Wanda me pedía que se lo chequeen porque ella nunca estaría al lado de un señor que tenga ese tipo de problemas", aseveró Ana Rosenfeld. Nara estaría preocupada por todo lo que se está hablando de él.
"La conmueve todo lo que está apareciendo en los medios. Wanda le pidió explicaciones y Martín le dice que es inocente y lo va a demostrar en la Justicia. Ella quiere que se transparente y se sepa verdaderamente el grado de culpabilidad de él en esto", aseguró Ana Rosenfeld. Si bien no pudo terminar de explicar, dio motivos de la separación: "Lamentablemente, hay otros factores. Martín es celoso".
Finalmente, Ana Rosenfeld quiso separar a Nara de los inconvenientes legales de Martín: "Wanda no hizo negocios con Migueles".
En cuanto a la separación, tiró: "Están en un impasse y que él no la quiera soltar, como todos los hombres que conocí que estuvieron con ella, es un tema. Un cara a cara lo tendrán cuando ella vuelva de Uruguay"
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí